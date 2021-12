Napoli, i due acquisti di gennaio che fanno sognare i tifosi

Calciomercato Napoli, i tifosi sognano grandi colpi per gennaio: secondo alcune indiscrezioni, il club starebbe preparando due colpi.

L’avvio di stagione del Napoli è stato decisamente positivo. Dopo la debacle dello scorso campionato, i calciatori azzurri hanno ritrovato le motivazioni grazie anche al lavoro di Luciano Spalletti e stanno disputando fin qui un campionato fantastico. Dopo 15 turni, i partenopei sono al primo posto in classifica con 36 punti raccolti.

Da qualche settimana, però, la squadra sta facendo i conti con alcuni infortuni pesanti: nell’ultimo turno contro il Sassuolo, ad esempio, il tecnico ha snaturato la formazione nel finale a causa dei problemi accusati da Koulibaly e Fabian Ruiz. I neroverdi hanno trovato la forza per pareggiare dopo essere stati in svantaggio per 2 a 0. Con Osimhen e Anguissa ai box, e con il difensore senegalese che dovrà stare fermo ai box, i tifosi sperano di avere dei rinforzi nel prossimo mese di gennaio.

Calciomercato Napoli: i tifosi sognano due rinforzi, le indiscrezioni

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Teleclub Italia in cui ha svelato le possibili mosse del club azzurro. “Il Napoli deve fare corsa su se stesso. Credo che a gennaio prenderà un esterno basso e un centrocampista anche se Lobotka inizia a convincere“, ha spiegato lo scrittore.

La coperta è molto corta: gli infortuni stanno mettendo in evidenza diversi limiti strutturali della rosa. Secondo le indiscrezioni, il Napoli avrebbe messo nel mirino Federico Gatti. Il centrocampista piace molto a Giuntoli. Per quanto riguarda il reparto difensivo, tutto ruoterà intorno alla decisione di Manolas: il greco vuole ritornare in patria.

Auriemma si è soffermato anche su Dries Mertens. Il talento belga sta stupendo tutti: è tornato in forma smagliante e sta regalando giocate spettacolari e gol importantissimi. Stando al giornalista, il club potrebbe offrirgli un nuovo rinnovo contrattuale ovviamente a cifre minori rispetto a quelle che percepisce ora.