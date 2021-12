Ragazzo di 15 anni trovato morto nel letto dai genitori: disposta l’autopsia sulla salma

A Napoli, un ragazzo di soli 15 anni è stato trovato morto in casa all’interno della propria stanza: a rinvenire il corpo i genitori.

Tragedia nel quartiere di Soccavo a Napoli. Lo scorso giovedì 2 dicembre un ragazzo di soli 15 anni è stato rinvenuto privo di vita in casa, all’interno della sua cameretta. A rinvenire il corpo, i genitori dell’adolescente preoccupati di non vedere il figlio svegliarsi. Il giovane potrebbe essere deceduto a causa di un malore: per maggiori certezze bisognerà attendere i risultati dell’esame autoptico disposto dalle autorità competenti.

Napoli, ragazzo trovato morto in casa dai genitori: disposta l’autopsia

Si è spento a soli 15 anni il piccolo Luca, un ragazzo che insieme alla sua famiglia – proprietaria di una gioielleria- viveva nel quartiere Soccavo di Napoli. Ed è proprio in casa che si sarebbe verificata la tragedia. Il giovane aveva detto ai genitori, nel pomeriggio di giovedì 2 dicembre, di voler andare a riposare. Passate alcune ore, la coppia si sarebbe preoccupata non vedendolo svegliarsi.

Ed è così, riporta Leggo, che una volta giunti nella cameretta del 15enne lo avrebbero rinvenuto privo di vita nel suo letto. Il ragazzo potrebbe essere stato colto da un malore, forse, a seguito di una possibile intossicazione alimentare. Luca, un paio di giorni prima del decesso, riporta Leggo citando Il Mattino, pare avesse accusato una condizione di malessere manifestando febbre e disturbi intestinali. Secondo alcuni, sembra che il ragazzo avesse mangiato in un ristorante giapponese e dopo avrebbe iniziato a non star bene.

Le autorità intervenute sui luoghi, hanno sequestrato la salma e disposto che su di essa venga eseguito nella giornata di domani – lunedì 6 dicembre- l’esame autoptico, il cui risultato potrà stabilire quale sia la effettiva causa del decesso. Sino ad allora, non sarà possibile sapere con esattezza cosa sia accaduto.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia del giovane Luca, molto conosciuta e stimata all’interno del quartiere partenopeo. Il ragazzo era ben voluto da tutti, e veniva definito come una mente brillante. Una tragedia che ha strappato via alla vita troppo presto un giovane di soli 15 anni.