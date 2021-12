Nessun rumore: trovano una bambina stesa per terra con i cani..

Un racconto molto toccante quello che ha visto protagonista la piccola Annabelle e i suoi cuccioli. Un episodio che lascia tutti senza parole.

Una storia che appartiene a qualche anno fa ma che è impossibile non riproporre poiché ha lasciato tutti col fiato sospeso.

Un momento molto toccante che ha coinvolto tutti i lettori poiché il racconto è davvero incredibile.

Questa è la storia di Annabelle una bimba con una splendida famiglia>: due genitori premurosi e affettuosi che la riempiono di amore e di attenzioni e tre cagnolini che sono la sua gioia e i suoi migliori compagni di giochi: Zaya, Neném e Tataia.

Annabelle si occupa di loro tutto il giorno, lavandoli, pettinandoli e giocandoci insieme nel cortile di casa.

I quattro amici sono sempre euforici, giocano insieme facendo baccano e scorrazzando tra suoni e risate che li accompagnano.

All’improvviso succede qualcosa di preoccupante…

Annabelle si è sempre comportata come una mammina nei confronti dei suoi amici a quattro zampe ma un giorno qualcosa non andò come tutti gli altri giorni.

Cosa successe?

I genitori della piccola si allarmarono non sentendola più rumoreggiare con i cagnoli e quindi si preoccuparono.

Allarmati dal silenzio corsero nel luogo preferito dove Annabelle, Zaya, Neném e Tataia trascorrevano le giornate e si accorsero che qualcosa non andava.

La trovarono stesa a terra accanto ai cagnolini mentre schiacciavano un pisolino. Evidentemente si erano stancati troppo dopo una giornata di giochi e lei ha deciso di non lasciare soli i suoi amici per raggiungere il letto ma è rimasta al loro fianco.

“Mi ha fatto ridere. Quando sono arrivata lì era coperta di sabbia dalla testa ai piedi” , ha raccontato la mamma di Annabelle.

Per poi aggiungere: “Cerchiamo di farle capire che non può fare certe cose che fanno i cuccioli”.

Per la bimba nulla è più prezioso di passare il suo tempo accanto a loro ma come ha evidenziato sua madre: “E’ incredibile vedere l’affetto e l’amore che ha per loro. Fanno parte della sua vita.”