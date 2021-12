Paolo Bonolis, la minaccia di Sonia in diretta televisiva: “Non voglio che ti spogli!”. Quello che accade è assurdo

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ospiti della puntata di “Verissimo”, sono stati i protagonisti di un siparietto a dir poco assurdo: “Non voglio che si spogli!”

Nel corso del secondo appuntamento settimanale di “Verissimo”, Silvia Toffanin ha ospitato, in collegamento, una delle coppie più affiatate del panorama televisivo italiano: il riferimento è a Sonia Bruganelli e a Paolo Bonolis. La coppia, complice ed innamorata come il primo giorno, ha risposto alle domande della conduttrice non mancando di lanciarsi frecciatine e battute a vicenda.

Ad un certo punto, Silvia Toffanin è rimasta a dir poco paralizzata per via di una frase pronunciata proprio dalla Bruganelli. Nel giro di pochi istanti, tra i tre è calato un silenzio davvero imbarazzante. Analizziamo nei dettagli la scena da poco andata in onda.

Paolo Bonolis, la minaccia di Sonia in diretta televisiva: “Non voglio che ti spogli!”

Silvia Toffanin, nel corso della puntata odierna di “Verissimo”, ha avuto l’occasione di intervistare una delle coppie più affiatate dello spettacolo: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due, in collegamento streaming, si sono lasciati andare in merito ad alcuni retroscena circa la loro relazione. “È vero che l’hai conquistata con i libri?” – ha domandato la conduttrice a Bonolis, che ha replicato con queste parole – “I libri sono una copertura, in realtà l’ho conquistata con altre cose“.

Successivamente, l’amatissimo presentatore di Canale Cinque si è aperto con la Toffanin in merito agli innumerevoli programmi condotti: “Ognuno di essi ha significato qualcosa e mi ha permesso di raccontare una parte di me“. Ad un certo punto, tra moglie e marito è calato un inaspettato imbarazzo, a seguito del quesito posto da Silvia.

“Sonia, in quale veste ti piace di più Paolo?“, questa la domanda che ha generato la replica secca di Sonia. “È meglio che non si spogli…“, ha sentenziato la Bruganelli, togliendo per un attimo le parole di bocca al marito. Dopo questo divertente siparietto, l’opinionista ha fornito alla conduttrice la risposta che tutti si sarebbero aspettati.

“È un professionista, in tutto e per tutto“, ha puntualizzato Sonia, elogiando Bonolis con poche e semplici parole, ma dense di significato. L’amore tra i due, che prosegue da ben 25 anni, non accenna a diminuire.