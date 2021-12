Cosa sta succedendo in casa Mediaset, ma soprattutto cosa sta succedendo in casa Berlusconi? L’assurda decisione di Piersilvio lascia tutti basiti.

Un comunicato di Piersilvio Berlusconi ha lasciato il pubblico di Mediaset senza parole, l’amministratore delegato ha deciso di licenziare la Toffanin, un duro colpo per milioni di italiani.

Nessuno avrebbe mai immaginato che Berlusconi potesse arrivare a tanto ma ora quel che fatto è fatto e non è possibile tornare indietro. Ma vediamo nel dettaglio costa sta succedendo in casa Mediaset.

Addio “Verissimo”, qual è la sorte per la Toffanin?

Il padrone di casa Mediaset ha deciso di sparare i fuochi d’artificio senza aspettare il 31 dicembre, in casa Mediaset c’è un vero terremoto ed i fan hanno paura per le sorti di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin, compagna di Berlusconi e madre dei suoi figli. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sono imminenti le vacanza di Natale, Mediaset come ogni anno ha organizzato un palinsesto dedicato al periodo rimodulando la messa in onda di moltissime trasmissioni. Tutto il palinsesto non subirà variazioni, tranne “Verissimo”.

“Mattino 5”, condotto da Federica Panicucci andrà in onda regolarmente, ma la padrona di casa sarà assente per due mesi, dal 13 dicembre al 7 febbraio, si godrà le meritate vacanze di Natale. Al suo posto vedremo il collega Francesco Vecchi che da solo condurrà “Mattino 5 news”.

Stessa sorte per “Pomeriggio 5”, il programma durante le feste di Natale si chiamerà “Pomeriggio 5 news” e sarà condotto da Simona Branchetti. A riposo dunque anche Barbara D’Urso che vede ancora in bilico la sua posizione in Mediaset a causa dei suoi fallimenti televisivi nell’ultimo anno.

L’unica trasmissione a non essere mandata in onda è “Verissimo”, la Toffanin andrà in onda fino al 19 dicembre poi riprenderà l’8 gennaio. Una meritata vacanza dopo ore ed ore di registrazione in studio. Infatti Piersilvio ha sottolineato come la compagna lavorasse troppo e che entrambi avessero l’esigenza di staccare la spina con la famiglia.

I fan possono tirare un sospiro di sollievo, la Toffanin è salva così come tutti gli altri.