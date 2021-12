Scattalo multe salatissime per milioni di italiani, i prelievi al bancomat costano caro. Non sarà possibile più farlo, per quale motivo?

Non ci sono parole per descrivere quello che sta succedendo, gli italiani non sono più liberi di prelevare dal proprio conto, scattano multe salatissime. Andare allo sportello bancario automatico non sarà più come prima, le nuove regole stanno per entrare in vigore e non si può tornare indietro.

Cosa sta succedendo? La situazione è assurda

Prelevare i propri soldi al bancomat sta diventano un vero problema, otre al fatto che gli sportelli stanno diminuendo c’è il fatto che alcune prestazioni sono addirittura sparite ed ora una nuova regola è pronta a bacchettare sulle mani gli italiani. Il motivo? Bisogna combattere l’evasione.

Il Governo Draghi ha inserito nuove misure in merito ai prelievi al bancomat, il 1° gennaio del 2022, mentre tutta Italia brinda al nuovo anno, scatteranno le restrizioni. Da questa data sarà possibile prelevare solo 999,99 euro, per tutte le altre operazioni si rimandano alla moneta elettronica (bancomat-carta di credito), bonifici, giroconti e via dicendo.

Tutto deve essere perfettamente tracciabile. Persino la paghetta ai vostri figli dovrebbe essere addebitata su un loro conto bancario così da tenere sotto controllo le somme. No, non è uno scherzo, è la pura verità.

Nel caso in cui preleviate una somma superiore al tetto massimo, che ricordiamo essere 999,99 euro, scatteranno dei controlli da parte della vostra Banca e dalle autorità preposte. Naturalmente la decisione sta facendo alquanto discutere milioni di italiani che non t

Addio quindi al contante, almeno in parte, ovvio. Dal 1° gennaio 2022 dovrete dare una spiegazione per i prelievi superiori a 999,99 euro. Lo scopo, come detto in precedenza, è quello di evitare l’evasione fiscale.

Le multe per i trasgressori sono salatissime, vanno dai 2.000 mila ai 50.000 mila euro. Tutto questo per evitare che si possa pensare di pagare sotto banco ed eludere il fisco.