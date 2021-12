Cresce a dismisura la preoccupazione a casa D’Urso, la conduttrice ha dato voce alle testimonianze sulle dolorose condizioni dell’attore.

“Potrebbe non essere più in grado di intendere né di volere“. Sono queste le primissime affermazioni a cadere come un fulmine a ciel sereno durante la messa in onda della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque”.

Mentre la strada in salita del sempre più imminente matrimonio tra l’amico di lunga data di Barbara, l’attore ed artista canoro, Lando Buzzanca e la sua attuale partner in amore, Francesca Della Valle, continua a dare adito a dubbi e pettegolezzi da parte della famiglia del futuro sposo, la questione sulla gravità del suo stato di salute sembrerebbe essere la chiave più importante da cui partire. E quella ad arrecare una maggiore preoccupazione al suo entourage.

“Non può essere” Barbara D’Urso è affranta, peggiorano le condizioni dell’amico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

Il figlio di Lando, Massimiliano, aveva già deciso di intervenire in primis e pubblicamente nel corso di questi ultimi giorni. “Ha la demenza senile“, ha dichiarato ai giornali. E poi, basandosi con ferrea razionalità sugli esiti dei recenti esami condotti sul padre, ha affermato con altrettanta risolutezza: “non è in grado di sposarsi“. Ad approfondire ancor più la questione però, svelando alcuni retroscena ed altri pareri nei riguardi della futura sposa e dello stesso Lando, sarà in diretta la conduttrice partenopea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Tentazione divina” Carolina Stramare la giacca si apre è pura estasi su curve di perfezione – FOTO

Se Francesca preferirebbe il silenzio stampa “per non fomentare il gossip becero“, Barbara non avrebbe esitato a rispondere al contrattacco. Un altro ospite ed amico in studio, essendogli stata concessa di recente la possibilità di interfacciassi direttamente con il noto attore, ha poi tenuto a confermare la versione del primogenito di Lando. “Non capisce le domande che gli poni. Quindi non può essere in grado di decidere“. Infine l’uomo esporrà anche il suo parere in merito alle nozze. “Io non credo a questo matrimonio”. Pare dunque che quest’unione, secondo il parere di molti, sia apparsa al pubblico della penisola e alle persone più legate a Lando come una decisione “forzata”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> I Maneskin incantano The Voice USA. La reazione di Ariana Grande è incredibile

Tra l’altro, in un excursus sulla compagna dell’attore si parlerà più approfonditamente di un rinvio a giudizio della donna nel 2017. Francesca, pare abbia dichiarato il falso in passato e sia stata per questo indagata.

Il reato è poi finito in prescrizione, ma pare continuino a persistere ancora numerosi dubbi sulla sua reale “innocenza”.