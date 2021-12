Sampdoria-Lazio le pagelle e il tabellino della partita delle ore 18 tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella di Maurizio Sarri.

La Sampdoria non sta propriamente brillando in questo campionato: i blucerchiati hanno raccolto appena 15 punti in 16 partite, staccando i cugini (il Genoa è al 18esimo posto in graduatoria) di appena 5 punti. Anche la Lazio non sta entusiasmando: nonostante l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, i tifosi non hanno molti motivi per gioire.

I biancocelesti sono al decimo posto e la zona Champions League dista già 12 punti. Questa settimana è stata assai complessa per i capitolini, che hanno raccolto 1 punto in due partite, incassando 8 gol tra la trasferta di Napoli (4 a 0 per i campani) e la partitissima con l’Udinese (4 a 4).

Nel primo tempo, gli uomini di Sarri giocano benissimo e segnano subito con Milinkovic-Savic. Nel finale di frazione, Ciro Immobile si scatena e sigla una doppietta da bomber assoluto. Nel secondo tempo, la Lazio giostra la situazione di punteggio e porta a casa una vittoria preziosissima. Da segnalare l’espulsione di Milinkovic-Savic. Nel finale, Gabbiadini rende il passivo meno pesante per i suoi.

Sampdoria-Lazio le pagelle e il tabellino del match

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 5.5; Bereszynski 5.5, Ferrari 6, Chabot 6, Augello 5.5; Candreva 5.5, Thorsby 5, Ekdal 5.5, Verre 5.5; Quagliarella 5.5, Gabbiadini 6.

LAZIO – Strakosha 6; Hysaj 6, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Marusic 6; Milinkovic 6.5, Cataldi 6, Basic 6; Pedro 6.5, Immobile 8, Zaccagni 7. All. Sarri.

Reti: 7′ Milinkovic-Savic, 17′ Ciro Immobile, 37′ Ciro Immobile

Note: Espulso al 67° minuto Milinkovic-Savic

La Lazio, prima dell’importantissimo match con il Sassuolo, ospiterà il Galatasaray in Europa League. Venerdì sera, invece, ci sarà il super derby di Genova tra Genoa e Sampdoria.