Terribile scontro frontale tra due auto: morti due ragazzi di 18 anni

Incidente mortale nella Repubblica di San Marino la scorsa notte. Due ragazzi di 18 anni hanno perso la vita in un drammatico frontale tra l’auto su cui viaggiavano ed un’altra vettura. A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorritori che, una volta giunti sul posto, hanno potuto solo dichiarare il decesso dei due giovani. Il conducente dell’altra auto coinvolta è rimasto ferito, ma in maniera non grave. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Le due vittime, un ragazzo ed una ragazza di 18 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, stando alle prime informazioni, come riporta Il Corriere di Bologna, si trovavano a bordo di una Fiat 500 che, per cause ancora da accertare, dopo essere uscita dal rettilineo, si è schiantata frontalmente contro una Volkswagen Golf, condotta da un uomo. Un impatto molto violento in seguito al quale, la 500 si è schiantata contro un muretto accartocciandosi completamente.

Scattato l’allarme, sul luogo del sinistro si sono precipitati il personale della sezione antincendio e lo staff sanitario. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due 18enni, di cui l’equipe medica, purtroppo, ha potuto solo constatarne la morte: troppo gravi le lesioni riportate nello scontro. Ferito in maniera non grave scrivono i colleghi della redazione de Il Corriere di Bologna, l’uomo che si trovava alla guida dell’altra vettura coinvolta.

Intervenuti sul posto, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia Civile sammarinese e il commissario della Legge di turno che si sono occupati degli accertamenti per determinare la dinamica e le cause del terribile incidente.