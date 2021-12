Il red carpet è stato travolto dalla scintillante bellezza di Sandra Bullock: durante la prima di The Unforgivable ha indossato una tuta di paillettes che ha oscurato chiunque altro.

Ha partecipato alla prima di The Unforgivable, il film Netflix che la vede protagonista: l’incantevole attrice Sandra Bullock, per questa speciale occasione, ha scelto di indossare per sfilare sul red carpet una tuta di paillettes dorate che la conferma icona di stile, nella bellezza dei suoi 57 anni.

New York ha ospitato questo evento per la presentazione del film di produzione Netflix e la prima attrice, Sandra Bullock, ha avuto tutti gli sguardi puntati addosso. Dal 2020 non l’avevamo più vista, ora torna in scena con grande (anzi, grandissimo!) stile che l’ha vista sfoggiare un outfit super glamour e scintillante, tanto da non avere rivali e risplendere sulla scena come non mai! Unica e meravigliosa stella.

Sandra Bullock, la première del film Netflix The Unforgivable l’ha vista calpestare il red carpet in un look brillante che “illumina” e travolge tutti

Ha lasciato tutti di stucco: un look che ci saremmo aspettati più da Achille Lauro che da Sandra Bullock. Ma il risultato finale è stato a dir poco eccezionale, perché tutti i riflettori erano puntati su di lei.

La jumpsuit tempestata di paillettes gold è un modello seconda pelle della collezione Primavera/Estate 2022 di Stella McCartney. E’ caratterizzata dal collo alto, le maniche lunghe e il pantalone leggermente a zampa.

L’attrice ha completato il look con un blazer di raso nero col bavero, oversize, con un paio di décollétees a punta, coordinate, e una clutch bag dorata firmata Tyler Ellis.

Ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle, naturalmente ondulati, per aggiungere un’aria selvaggia al risultato finale del suo outfit: tipico della bellissima Sandra Bullock.

57 anni assolutamente non dimostrati: dagli anni 80 ad oggi, l’attrice si è sempre distinta per la sua bellezza genuina e affascinante. E’ una stella senza tempo che continua, fin dalla sua prima apparizione, a generare tanto stupore quanta invidia.