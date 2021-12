Sangiovanni è uno dei fortunati partecipanti al Festival di Sanremo 2022: Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e sua fidanzata, ha reagito così

Un amore nato sotto le telecamere quello di Giulia Stabile e Sangiovanni. Lei ballerina e lui cantante, si sono conosciuti all’interno del programma di Amici di Maria De Filippi. Entrambi piccoli ma ambiziosi, non volevano distrarsi troppo con una relazione ma quando l’amore bussa alla porta non puoi lasciarlo fuori. Si sono fidanzati tra una lezione e l’altra, e da allora non si sono più lasciati. A distanza di un anno, sono uno accanto all’altro sempre pronti a supportarsi nei loro successi che stanno diventando sempre più numerosi.

Giulia Stabile scopre di Sangiovanni a Sanremo: reagisce così

Lei è diventata una ballerina professionista nella scuola che l’ha vista esordire, mentre lui a febbraio si esibirà per la prima volta al Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stato ieri sera Amadeus in anteprima al TG1, ha rivelato la lista dei 22 big in gara e sono tutti nomi importanti che gareggeranno non solo per la vittoria, ma per avere l’onore di andare all’Eurovision che si terrà in Italia per la prima volta dopo tantissimi anni.

Giulia ha festeggiato questa notizia pubblicando un video in cui lui cantava usando una banana come microfono: “Sempre stato un big per me” scrive lei, congratulandosi in questo modo con il suo fidanzato per il meraviglioso traguardo. Sono sempre pronti a supportare l’altro quando succede qualcosa di bello, e nell’ultimo anno di avventure importanti ne hanno vissute tantissime i due giovani ragazzi provenienti dal talent di Maria De Filippi.

Dunque mancano un paio di mesi e Sangiovanni salirà sul palco dell’Ariston: tutti sono curiosi di scoprire qual è stato il brano che ha conquistato così tanto il conduttore.