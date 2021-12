Sanremo 2022, Francesco Monte furioso contro la Rai: “Siete seri?”

Ieri è stata rivelata la lista dei 22 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022. Francesco Monte si è infuriato per le scelte fatte dalla Rai

Francesco Monte è un personaggio molto conosciuto nel mondo della televisione. Il suo esordio è avvenuto molti anni fa, nello studio di Uomini e Donne dove lui ha fatto il tronista, e nel corso degli anni è riuscito a fare carriera prima in tv e poi nella musica. Proprio un po’ di anni fa ha scelto di diventare un cantante. Sono un po’ di anni oramai che ogni anno si vocifera la sua presenza al Festival di Sanremo ma fino ad oggi non è mai accaduto: quest’anno ha deciso di rompere il silenzio in proposito, ma non si tratta di lui.

Francesco Monte reagisce così alla decisione di Ana Mena a Sanremo: “Ma siete seri?”

“Ma cosa ci sta????? Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!!” ha sbottato Francesco su Instagram, in un commento sotto un post pubblicato dal Menestrelloh.

L’attacco è contro Ana Mena, che è stata scelta da Amadeus per questo Festival. Nelle ultime ore ci sono state tante battute ironiche sul fatto che siamo abituati a sentirla solo in estate, ma nessuno aveva pensato alla sua nazionalità. A farlo è stato Monte, che se l’è presa profondamente per questo cambio di regolamento.

Poi ha aggiunto: “Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Avete cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”