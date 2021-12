Mikaela Neaze Silva ha fatto gioire i fan con un vestitino hot: i dettagli bollenti hanno alzato la temperatura, scatenando le fantasie.

Inizio del fine settimana con il botto per il popolo del web, estasiato dall’ultimo post condiviso da Mikaela Neaze Silva su Instagram. Anche questa volta la velina di “Striscia la Notizia” ha mandato in estasi i fan con le sue curve sbalorditive e il suo fascino irresistibile.

Classe 1994, nata a Mosca, a soli sei anni si è trasferita in Italia dove ha trascorso l’adolescenza, per poi sbarcare in Cina da ventenne: qui la sua carriera come ballerina prende il via.

Dopo alcune esperienze, ritorna nel Bel Paese diventando conosciuta al pubblico per la partecipazione del tg satirico di Antonio Ricci, dove ricopre il ruolo di velina al fianco di Shaila Gatta.

Otre ai successi sugli schermi ha raggiunto un grande seguito sul web, in particolare su Instagram. 168 mila follower, il suo feed è un tripudio di scatti dalla sua vita professionale e personali accomunati dalla sua bellezza ipnotica. L’ultimo apparso nel suo feed ha fatto gioire i fan: la visione è un sogno.

Mikaela Neaze Silva: visione sbalorditiva

“Da infarto”, “Che schianto”, “Quanto sei bella”, sono solo alcune delle dediche che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Mikaela Neaze Silva. Si tratta di un carosello composto da una serie di scatti mozzafiato in cui è ritratta bellissima: indosso un vestitino aderente marrone è mozzafiato.

L’abito, chiuso da una serie di bottone, tende ad aprirsi sulla fine, scoprendo le sue gambe da urlo: a renderle ancora più irresistibili gli stivali sopra al ginocchio indossati dalla ballerina.

La mise sbalorditiva ha scatenato le fantasie dei fan, in estasi per la bellezza di Mikaela che di seguito ha condiviso altre foto da un momento spensierato durante una cena, mostrandosi felice intenta a gustarsi piatti super invitanti.