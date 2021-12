Videocassetta dal valore di 12.000 euro. Se ce l’hai in casa sei molto ricco

Una videocassetta che vale un vero tesoretto, cerca in cantina o in soffitta, è molto probabile che tu la possegga.

Ebbene si, una vecchia videocassetta vale 12.000, è probabile che diversi anni fa tu l’abbia vista e rivista e che l’abbia amata moltissimo, è ora di cogliere l’attimo per racimolare una piccola fortuna.

Le VHS sono state inventate durante gli anni 70, grazie a queste piccole scatolette nere abbiamo visto film, video, registrazioni, cartoni animati di ogni genere. Le videocassette oggi sono dei cimeli, i collezionisti le cercano come l’oro e le pagano quanto l’oro. La videocassetta in questione è stata venduta alla modica cifra di 12.000 euro sui siti online, è il caso di provarci, non trovi?

La videocassetta che potrebbe cambiare in meglio la tua vita

La videocassetta che ha un valore di 12.000 euro è quella della “Bella e la Bestia”, naturalmente parliamo di una primissima edizione. La custodia deve avere il logo argentato Disney, ha un valore molto alto in quando è considerata molto rara.

Cercate in soffitta o in cantina, la VHS in questione ha la custodia blu ed il talloncino giallo (proprio come in foto). Se la possiedi ritieniti fortunato, 12.000 euro sono già tuoi. Ti basterà postarla sui negozi online ed il gioco è fatto. Potrai iniziare la tua trattativa con gli acquirenti.

Questa videocassetta è un oggetto rarissimo, i collezionisti amato acquistare oggetti del passato che hanno fatto la storia d’Italia e del mondo. A volte possediamo alcune cose alle quali non diamo peso, sbagliando le consideriamo cianfrusaglie vecchie.

Naturalmente vanno per la maggiore gli oggetti degli anni ’70 – ’80 – ’90, ovvero quegli oggetti tecnologici che hanno contribuito ad una vera rivoluzione. Scoprire se possiedi la videocassetta in questione o altre videocassette potrebbe essere divertente, sicuramente avrai modo di ripensare al passato ed un po’ di nostalgia ti pervaderà.

Se vuoi fare un affare, sbrigati! Potrebbe essere davvero il tuo momento.