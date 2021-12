Anna Tatangelo al settimo cielo per il futuro: “Ora posso dirlo…”

La cantante di Sora è stata la protagonista di una rivelazione importante sul suo futuro. In un’intervista ha spiegato di cosa si tratta.

Anna Tatangelo ha avuto modo di farsi conoscere di recente grazie alla prima stagione di ”Scene di matrimonio”, un nuovo format nel quale si è cimentata come conduttrice.

Probabilmente è stata una delle prime esperienze in questo ruolo e se l’è cavata egregiamente, il programma ha avuto un successo strepitoso e secondo indiscrezioni dopo l’ultima puntata andata in onda, si pensa che possa arrivare la seconda stagione.

In questa prima edizione di ”Scene di matrimonio” ha dimostrato di saper regalare emozioni al pubblico anche in altre vesti. Il suo vero, grande amore, però, rimane sempre il canto e con “Anna Zero“, il suo nuovo album, ha confermato tutto il suo talento e la sua evoluzione artistica.

Le parole di Anna Tatangelo…

Anna Tatangelo con la sua spontaneità, eleganza, genuinità e affabilità ha consolidato nel pubblico l’immagine positiva che dà.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio si è sbilanciata riguardo la prossima edizione rivelando durante un’intervista a Panorama che sono aperti i casting per la prossima stagione.

L’ha fatto con queste parole: “So che i casting sono aperti, ma non posso ufficializzare una decisione non presa“.

E poi, a proposito della sua carriera, ha aggiunto: “Sono felicissima di questa esperienza e ora devo riprendere in mano la parte musicale della mia carriera“.

Stando a quanto dichiarato, la cantante ci potrebbe essere anche nella prossima stagione di “Scene di matrimonio” ma è ancora tutto da confermare.

Nel frattempo Anna ha intenzione di tornare al suo primo grande amore, la musica, sognando uno show tutto suo.