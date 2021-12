Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano a monopolizzare l’attenzione con la loro crisi. Ecco nuovi sviluppi spiazzanti.

Indiscrezioni, colpi di scena, retroscena spiazzanti. La love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continua a catturare l’attenzione.

Nelle ultime settimane la presunta crisi che sarebbe scoppiata tra i due, diventanti di recente genitori di Luna Marì, ha accesso il gossip. Assenti dai social per giorni, sono poi arrivate immagini che hanno spiazzato i fan facendo pensare a un ritorno di fiamma.

Dopo una fuga d’amore a Parigi, sono stati poi avvistati per Milano insieme alla loro bimba. Ma se il sereno sembra tornato tra i due, le cose sembrano di nuovo essere scivolate in un incubo, portandoli a un nuovo allontanamento.

Belen Rodriguez e Spinalbese: novità sulla crisi di coppia

Per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non sembra essere arrivata la parola fine alla loro crisi, malgrado il loro tentativo di rassicurare il pubblico sull’assenza di problemi tra loro.

In particolare a catturare l’attenzione il viaggio della showgirl argentina al Bulgari hotel, resort di lusso sul lago Maggiore, al fianco della sua famiglia al completo. Di Antonino tuttavia nemmeno l’ombra. Insieme alla modella un altro uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso: il padre.

Anche le foto condivise da Spinalbese sui social hanno scatenato l’attenzione: da riprese in auto da solo, a un momento in cui gusta del buon vino senza la compagna. In particolare nelle ultime stories ha ripreso una valigia e un borsone come se fosse in partenza.

In contemporanea sui social della 37enne sono apparsi attimi in cui è ritratta nella sua casa al fianco dei figli. Tutti indizi che hanno fatto presuppore come tra i due le cose non siano ancora risolte. Solo un anno e mezzo fa si erano innamorati perdutamente a Ibiza a seguito di un incontro casuale, da cui era nato un legame profondo portandoli a dare alla luce la loro bimba.

Una favola spezzata da motivi ignoti: tra dissidi e scontri, potrebbe essere la velocità con cui il loro amore si è sviluppato ad averli portati a bruciare le tappe e rivoluzionare con troppa celerità la loro vita. Da fidanzatini e genitori, sembra che la vita quotidiana familiare li abbia portati a scoprire sfaccettature reciproche inaspettate.