“La bocca sulla quale morirei ogni giorno della mia vita” Nina Moric senza nulla addosso fa perdere la testa – FOTO

Nina Moric riesce ancora una volta a lasciare il suo pubblico a bocca aperta con degli scatti che sono l’emblema della sensualità

Ne è passato di tempo da quando una sconosciuta Nina Moric incantava il pubblico di mezzo mondo ballando per Ricky Martin in un famoso video musicale. A distanza di anni però la sua carica di sensualità sembra non avere alcuna intenzione di calare come dimostrano le foto che la modella croata condivide sui social.

Fin dai suoi esordi in Italia la sua burrascosa vita privata ha riempito le pagine di cronaca rosa e non solo. La turbolenta relazione con l’ex Fabrizio Corona, dal quale ha avuto anche un figlio, le ha portato non pochi problemi.

Per l’affascinante Nina però sembra essere finalmente arrivato il momento di trovare un po’ di serenità accanto a Carlo Galatà, 36enne chirurgo plastico siciliano.

Nina Moric regala un sogno da seguire

La conturbante Nina Moric ha deciso di fare un regalo di Natale anticipato ai suoi oltre 600mila follower di Instagram. La modella si è lasciata ritrarre con la schiena nuda coperta soltanto dai lunghi e fluenti capelli che le cadono morbidi.

In bella mostra il tatuaggio con il nome del figlio Carlos Maria insieme ad un cuore a dimostrazione dell’immenso amore che li lega. Ad attirare però l’attenzione degli ammiratori sono però senza dubbio le labbra carnose che da sempre l’hanno contraddistinta. A metterle ancora più in evidenza la scelta di abbellirle con un sensuale rossetto porpora.

Lo sguardo deciso rivolto verso l’obiettivo è reso indimenticabile dal colore cristallino degli ogni. Due enormi laghi nei quali chiunque sarebbe ben felice di annegare grazie alle promesse di una novella sirena come lei.

I due scatti che la Moric ha voluto condividere sui social hanno avuto la capacità in pochissimi minuti di fare il pieno di cuoricini inviati da fan sognanti.