Dramma durante la gara di corsa: giovane runner si accascia al suolo e muore

Tragedia nel corso di una gara di trail running che si stava svolgendo nella serata di sabato in provincia di Brescia. Durante la competizione, uno dei partecipanti, un runner di 24 anni, si è accasciato improvvisamente a terra privo di sensi. Subito soccorso dagli altri compagni e dal personale medico, il 24enne è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far altro che dichiararne la morte.

Un malore improvviso durante una gara di trail running notturna. È morto così, nel giorno del suo compleanno, Fabio Pedretti, 24enne di Gardone Valtrompia, comune in provincia di Brescia.

La tragedia si è consumata sabato sera, 4 dicembre, a Monticelli Brusati, durante la gara alla quale aveva preso parte il 24enne, la settima edizione dell’Uno di Monticelli. Dopo aver percorso diversi chilometri, riporta la stampa locale e la redazione de Il Corriere della Sera, Fabio si è accasciato al suolo privo di sensi. Accorgendosi di quanto accaduto, alcuni partecipanti, tra cui un cardiologo, hanno immediatamente soccorso il ragazzo. I tentativi di rianimazione sono stati poi proseguiti dallo staff medico del 118, giunto sul posto dopo la segnalazione.

Il 24enne è stato trasportato d’urgenza presso la vicina Clinica San Rocco di Ome, dove, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvare la vita del giovane, stroncato, scrivono i colleghi della redazione de Il Corriere della Sera, da un arresto cardiaco.



Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network, una volta diffusasi la notizia della morte del 24enne. Tra questi anche quello della New Athletics Sulzano, società sportiva con la quale il runner era tesserato. “Siamo vicini alla famiglia in questa incomprensibile tragedia. Vogliamo – si legge nel post pubblicato su Facebook dalla società- ricordarlo sempre sorridente pieno di entusiasmo e voglia di fare”.