Un terribile incidente in moto è costato la vita ad un ragazzo di 33 anni. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri nella zona dell’Alcantara, tra le province di Catania e Messina. Il 33enne stava percorrendo alla guida della sua moto da cross un sentiero, insieme ad alcuni amici, ma improvvisamente ha perso il controllo della due ruote ed è finito in un fiume. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno recuperato il corpo della vittima di cui è stato possibile solo accertarne il decesso.

Catania, perde il controllo della moto da cross e cade nel fiume: morto ragazzo di 33 anni

Nel pomeriggio di ieri, domenica 5 dicembre, un ragazzo è morto in un incidente in moto avvenuto nella zona dell’Alcantara, tra Catania e Messina.

La vittima è Mario Tommasi, 33enne di Acireale. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione del quotidiano locale Il Giornale di Sicilia, il ragazzo stava percorrendo un sentiero, insieme ad alcuni amici, con la sua moto da cross. Per cause ancora da accertare, Mario ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato nelle acque del nel fiume Alcantara venendo trascinato dalla corrente.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i soccorritori che hanno avviato le ricerche. Poco dopo, le squadre hanno individuato e recuperato il corpo del 33enne in un’ansa del fiume. Purtroppo l’equipe medica del 118, giunta sul luogo della tragedia, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti per determinare con esattezza la dinamica dell’incidente. Al vaglio dei militari dell’Arma anche le cause che hanno fatto perdere il controllo della moto alla vittima.