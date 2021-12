Charlotte Casiraghi, l’ex consorte spara a zero sulla famiglia monegasca: retroscena inaspettato

La storia d’amore tra l’attore comico e la regnante è giunta al termine ma lui conserva ancora un ottimo ricordo della famiglia che lo ha accolto.

Nasce a Casablanca, in Marocco, il 19 aprile 1971 da una famiglia ebraica e fin da giovanissimo sviluppa una forte vena artistica influenzato da padre di professione mimo.

Si trasferisce poi a Parigi dove ben presto si fa notare per la sua incredibile abilità recitativa. Debutta al cinema nel 1997 nel film “Salut cousin!” di Merzak Allouache ma ben presto per lui si aprono le porte di pellicole internazionali e molto stimate.

Gad Elmaleh nel 2006 riceve la medaglia di “cavaliere dell’arte” dal Ministro della Cultura francese e l’anno successivo ottiene il riconoscimento di “persona più divertente di Francia“. Per lui la fortuna è tanta, nel 2011 incontra anche Charlotte Casiraghi con cui inizia una storia d’amore stupenda, la principessa ed il comico dagli occhi di ghiaccio, che due anni dopo ha portato anche alla nascita del piccolo Raphaël.

Nonostante molti credessero in loro la relazione giunge al capolinea nel 2015. Come stanno ora le cose tra lui e la famiglia monegasca? Intervistato da France 5, Gad ha raccontato la sua versione dei fatti.

Gad Elmaleh svela il suo legame con Alberto e Charlotte, mistero svelato

L’attore comico, che in questo momento è impegnato con lo spettacolo itinerante in tutta Europa “D’ailleurs”, è stato raggiunto da France 5 che lo ha intervistato sul rapporto che intercorre tra lui e la famiglia a distanza di anni dalla separazione con Charlotte, 15 anni più giovane di lui.

Ammette che con Alberto ha avuto fin da subito un ottimo rapporto e che il regnante lo ha anche raggiunto in tournée per vedere lo spettacolo incentrato proprio sulla sua esperienza a corte: “Alberto ha uno spiccato senso dell’umorismo, è venuto a vedermi e ha riso tanto. D’altronde io racconto solo la realtà. E chi non sa ridere della realtà nega la realtà”.

L’attore ammette però che all’inizio aveva paura del suo giudizio: “Avevo paura che gli strani gesti che faccio quando sono agitato tradissero quanto ero stressato”. Col tempo però tra i due uomini è nata una bella amicizia, “È una persona che stimo molto. Abbiamo ottimi rapporti”.

E con Charlotte? È “una mamma formidabile” ammette. Gad ora vive a New York ma torna spesso in Europa per vedere il figlio: “Anche se io e Charlotte non stiamo più insieme, li vedo spesso. Siamo ancora una famiglia”.