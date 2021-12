Emozioni impossibili da dimenticare dopo il party di Aurora Ramazzotti, ora alcuni dei dettagli più hot della serata prendono il sopravvento.

A sole poche ore dal termine dei festeggiamenti indetti in occasione del venticinquesimo compleanno della favolosa conduttrice e star di Instagram, Aurora Ramazzotti, alcuni dettagli coglieranno alla sprovvista i suoi ancora visibilmente emozionati fan in rete. L’esilarante e meravigliosa giornata di ieri, adesso raccontata ancor più nei dettagli dalla sottoscritta, sembra già esser pronta per restare nella storia.

A partecipare all’evento, tenutosi in particolare nella casa della neo-venticinquenne, in primis apparirà il celebre ex gieffino e nonché suo migliore amico, Tommaso Zorzi, l’innamoratissimo fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, una coppia di dolci mascotte ed ovviamente i suoi fantagenitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

“Mi fai impazzire” Aurora Ramazzotti nuda allo specchio e altri dettagli hot post festeggiamenti – FOTO

PER VEDERE “DETTAGLI HOT” DI AURORA RAMAZZOTTI, VAI SU SUCCESSIVO.