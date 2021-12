George Clooney rifiuta 35milioni di dollari per uno sport. Anche Amal lo appoggia

L’attore statunitense ha detto “no” a una proposta di lavoro davvero importante per la sua carriera. Nessun ripensamento, il motivo però è assurdo.

Lui non è solo un sex symbol per milioni di persone in tutto il mondo, ma anche attore, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico e televisivo, imprenditore statunitense tra i più stimati.

Classe 1961 ma un fascino da vendere per George Clooney oggi felicemente unito con la bella Amal Ramzi Alamuddin con cui è convolato a nozze nel 2014.

Complici in ogni situazione, lo sono stati anche riguardo una proposta di lavoro molto allettante che è stata fatta a George ma che il divo di Hollywood ha rifiutato per “motivi etici”. Di che si tratta? Scopriamolo insieme.

Il “no” secco di Clooney nasconde una motivazione molto importante: le sue parole

L’attore premio Oscar ha rifiutato una proposta di lavoro retribuita con una cifra esorbitante di ben 35 milioni di dollari. Il motivo? Lo ha svelato direttamente lui intervistato dal The Guardian quando ha rivelato che gli sarebbe stata proposto di girare uno spot di un giorno per una compagnia aerea estera:

“La compagnia è legata a un Paese che, per quanto nostro alleato, ha politiche a volte discutibili. E francamente, se devo perdere il sonno anche solo per un minuto vuole dire che non ne vale la pena. Direi che ho soldi a sufficienza“.

Forse la vicinanza con la moglie Amal, uno degli avvocati più stimati nel Regno Unito in materia di diritti umani ha fatto la differenza in questa scelta più che ponderata. Clooney ha poi aggiunto:

“In fin dei conti io non sono costretto a recitare. Ne parlavo anche con mia moglie quest’estate, che ho compiuto 60 anni: entrambi amiamo i nostri lavori, ma non dobbiamo per forza diventare matti“.

L’attore è infatti padre dei gemelli Alexander ed Ella, forse sta ponderando l’ipotesi di staccarsi gradatamente dal mondo del cinema per dedicarsi maggiormente a loro. Cosa diranno a tal proposito i suoi fan? Forse non saranno d’accordo.