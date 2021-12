Gigi D’Alessio stupisce tutti, lo farà davvero: cambiamento impressionante

Gigi D’Alessio ed una decisione che lascia tutti a bocca aperta: da questo momento cambia tutto e la curiosità sale

Gigi D’Alessio sta vivendo un periodo molto positivo della sua vita. All’età di 54 anni sta per diventare papà per la quinta volta e accanto alla sua nuova compagna, Denise Esposito, si sente sereno ed appagato.

Di lei ha detto che è una ragazza molto riservata ed è felice del fatto che lei non voglia per niente apparire, “a differenza di altri” ha sottolineato.

In queste settimane lo vediamo di nuovo in tv come giudice di “The Voice Senior” il talent Rai condotto da Antonella Clerici che vede il cantante napoletano in giuria insieme a Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè. Una riconferma per lui che sta pensando però già ad altro e quello che ha deciso è davvero impressionante.

Gigi D’Alessio, adesso cambia tutto

Gigi D’Alessio è pronto per mettersi in gioco e stupire tutti. L’ex di Anna Tatangelo, infatti, starebbe lavorando ad un progetto che lo porterebbe in tv in una veste nuova e del tutto inusuale. A garantirlo è il settimanale Chi che su di lui ha lanciato una vera bomba.

Potremmo vedere presto, infatti, Gigi ai fornelli: “Il cantante Gigi D’Alessio, dopo l’avventura di ‘The Voice Senior’, ha già scelto che cosa farà – si legge sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini – L’artista, appassionato di cucina, sta preparando un programma, In cucina con Gigi”.

Un’anticipazione davvero golosa questa che mostrerebbe un lato inedito del cantante che non ha mai nascosto di essere un appassionato di cucina oltre che una buona forchetta.

Sul programma e su che canale sarà trasmesso non si conosce nulla. I dettagli sono pressoché inesistenti ma è facile immaginare che il futuro papà accoglirà i suoi ospiti nella sua cucina deliziandoli con dei piatti preparati da lui.

Siete pronti a vedere l’amatissimo artista in un modo tutto nuovo e diverso? Secondo Chi il passo è ormai breve. Sarà lui il nuovo re della cucina in televisione e la curiosità verso il progetto sale a mille.