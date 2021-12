Gratta e Vinci, padre senza lavoro vince una cifra senza precedenti

Gratta e Vinci, nuova super vincita in Italia: stavolta il “fortunato” è un uomo senza lavoro, nonché padre di due bambini piccoli.

Tantissime persone, chi più e chi meno, tentano di vincere ingenti somme di denaro investendo qualche spicciolo nei ‘Gratta e Vinci’. Bisogna sempre stare attenti perché, proprio come c’è scritto su ogni confezione e su ogni biglietto, si deve giocare in modo responsabile.

La probabilità di vincere qualcosa è bassissima, ma non impossibile: questa è la motivazione principale che spinge le persone ad acquistare un ‘Gratta e Vinci’. Qualche volta, accade che una persona, con pochi euro, riesce a vincere grandi somme. Le notizie di queste vittorie non passano mai inosservate e fanno sempre il giro del web. In Italia, un giovane uomo senza lavoro è stato l’ultimo fortunato ad aggiudicarsi un bel premio.

Gratta e Vinci, padre senza lavoro vince una cifra esagerata

La vita di un uomo è stata scossa da un evento a dir poco clamoroso. Il trentaquattrenne padre di due bambini, e senza lavoro, ha deciso di acquistare un biglietto di pochi euro per tentare la fortuna. La ‘Dea Bendata’ ha baciato quest’umile persona, così definita dal titolare del bar in cui sono avvenuti i fatti.

L’uomo ha investito solamente 3 euro, portandosi a casa una cifra mostruosa pari a 70mila euro. “Quando gli ho detto che aveva vinto veramente 70mila euro, ha sorriso ed è rimasto composto”. Stando alle parole del titolare del bar, il fortunato vincitore è un nigeriano che vive nel nostro paese da almeno un anno.

Nel corso di quest’anno, ci sono stati diversi eventi del genere. Si sono registrate tantissime vincite in tutto il paese, dal sud al nord, passando anche per il centro. In un momento così difficile nella vita di tutti, con la pandemia che ha stravolto anche carriere e giornate lavorative delle persone, chiunque sognerebbe una vincita del genere.