Momenti di commozione a “Domenica In”: il celebre attore parla della malattia e del regalo avuto da Papa Francesco

Come di consueto ormai, ieri una nuova puntata di “Domenica In” con Mara Venier. La Zia nazionale ha tenuto compagnia agli italiani in una grigia e piovosa domenica pomeriggio. Prima la parentesi con “Ballando con le stelle” ed i commenti alla puntata di sabato, poi gli ospiti e le interviste più intime.

In studio non è mancata la commozione per uno dei grandi attori del nostro cinema e della televisione. Accompagnato dalla figlia, l’artista ha parlato della malattia e di un grande regalo ricevuto da Papa Francesco.

“Domenica In”, il dolore per la malattia e la lettera del Papa

Lino Banfi ieri a “Domenica In” ha portato un momento di commozione ma anche un esempio di amore eterno, quello che non finisce mai e che è più forte anche delle difficoltà che la vita ci mette davanti. Il nonno Libero della televisione ha raccontato della malattia della moglie Lucia, l’Alzheimer.

A marzo festeggeranno 60 anni di matrimonio ma non potranno festeggiare come avrebbero voluto. Banfi ha ammesso che questi avrebbero dovuto essere gli anni in cui dovevano viaggiare e godersi la vita e invece non è possibile: “Non l’abbiamo fatto prima, anche perché io lavoravo tanto” ha ammesso.

La sua Lucia ultimamente gli chiede spesso: “Perché non troviamo un sistema per morire insieme?”. Lei non vuole rimanere senza il suo Lino ed è consapevole della sua malattia, tanto che ha paura di non riconoscere più l’uomo della sua vita.

“Lei ha paura, un giorno, di non riconoscermi più – ha ammesso davanti a Mara Venier commossa e senza parole – Io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: ci ripresenteremo un’altra volta”.

Poi un momento anche per sorridere. Banfi ha raccontato il suo incontro con Papa Francesco a Santa Marta ed il dettaglio della foto scattata insieme. “Gli dissi che nessuno mi avrebbe creduto se avessi detto che ci eravamo incontrati e che avevamo parlato, custodisco nel cuore questo scatto”.

E dopo l’incontro anche la lettera. Il nonno della tv aveva scritto al Pontefice e lui ha risposto. Alle telecamere di “Domenica In” la lettura pubblica delle parole di Francesco.

“Grazie per aver condiviso con tante generazioni il dono del sorriso, che viene da Dio. Grazie per essere un testimone della gioia [..] E, in questa luce di gioia altruistica, continua a trasmettere i valori della famiglia, quelli che contano davvero”.