Una morte che ha lasciato sgomenti amici e colleghi della produttrice conosciuta non solo per il marito ma anche per i molti film prodotti negli anni.

Aveva incontrato Dino Laurentiis a New York in occasione del film “Ragtime di Miloš” Forman, poi il matrimonio col grande produttore nel 1990 e la nascita delle figlie Carolyna e Dina.

Donna elegantissima, slanciata, bionda con un sorriso contagioso che emanava solarità a chiunque le stava accanto. Parliamo di Martha De Laurentiis, produttrice cinematografica deceduta all’età di appena 66 anni.

La notizia sui social è stata data dal nipote Aurelio, patron del Calcio Napoli: “Sono molto triste per la scomparsa di Martha, moglie di Dino. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti indimenticabili a Los Angeles e a Capri, in Turchia e in Africa, a Londra, Amsterdam e Parigi”.

Martha De Laurentiis, chi era la moglie del celebre produttore

Lei era nata a Lancaster, nella Pennsylvania Olandese. Laureata alla Ball State University, ha iniziato la sua carriera molto giovane nel mondo del cinema come assistente produttrice.

Nel 1980 incontra Dino De Laurentiis e con lui fonda la compagnia “Dino De Laurentiis Company”, inoltre sono ben tre gli studi di produzione costruiti negli anni: a Wilmington, nel 1984, in Australia nel 1986 e in Marocco nel 2003.

La produttrice nella sua carriera ha prodotto una ventina di film, e la serie tv “Hannibal”. Legatissima all’Italia, a Capri soprattutto, l’anno scorso ha ricevuto dalle mani di De Magistris la cittadinanza onoraria di Napoli “per il legame che la unisce alla nostra città che considera una seconda casa”.

Il mondo dello spettacolo si stringe intorno alla famiglia per la sua scomparsa che segue quella del marito avvenuta nel 2010 a 91 anni.

Sempre Aurelio nel post social svela: “Dopo una malattia terribile affrontata con coraggio e determinazione, Martha purtroppo ci ha lasciato con la testimonianza di un desiderio vitale di voler sconfiggere qualunque avversità. Mi mancherà la sua voglia di imparare l’italianità e la napoletanità. Riposa in pace“.