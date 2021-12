Massimo Cannoletta tagliato fuori dalla tv, l’ex campione di Rai 1 ha le ali tarpate. Il motivo assurdo

L’ex campione de “L’Eredità” in una recente intervista ha confessato che non può più partecipare a quiz televisivi, un’amara verità a cui deve fare i conti.

Il pubblico lo ha amato quando un anno fa era il campione assoluto a “L’Eredità” dove ha dimostrato di possedere una cultura immensa che puntata dopo puntata (anche montepremi dopo montepremi raggiunto, potremmo dire) ha dimostrato di conoscere.

Parliamo di Massimo Cannoletta, il professore che per molti è diventato il “Google vivente”. Laureato in Scienze Politiche ma per molti anni è stato divulgatore scientifico, artistico e musicale, aiutato anche dalle 5 lingue che parla correttamente.

Oggi è ospite fisso su Rai 1 da Serena Bortone con la sua rubrica “Massimo 5 minuti” dove allieta il pubblico e gli ospiti con aneddoti e storie molto interessanti. “Massimo, fattene una ragione, ormai qui stai!“, gli ha intimato la conduttrice pochi giorni fa in trasmissione, a suggello dell’interesse che ha nei suoi confronti.

Massimo, d’altronde, non potrebbe andare da nessuna parte al momento. In una recente intervista ha rivelato che esiste una clausola su di lui che gli impedisce di fare una cosa ben precisa.

Massimo Cannoletta rivela una scomoda verità: “Non posso più farlo”

Il grande ex campione de “L’Eredità” cura all’interno di “Oggi è un altro giorno” una rubrica molto seguita da casa, merito soprattutto del programma di Insinna che è stato per lui un trampolino di lancio prezioso.

Il professore è sempre presente in Viale Mazzini ma per lui si prospettano anni di segregazione, la sua recente partecipazione allo show di Rai 1 gli ha impedito di fare una cosa ben precisa. Sentiamo le sue parole intervistato da “Tv Sorrisi e Canzoni” che gli ha chiesto se ha in programma di partecipare ad un nuovo quiz televisivo.

“Bisogna aspettare un ‘toti di tempo dall’ultima partecipazione, oppure accordarsi con la produzione del programma a cui si è partecipato per avere il via libera”.

Nulla da fare quindi per lui che sarà ancorato ancora per molto (ma con grande favore della Bertone come abbiamo visto) nel pomeriggio di Rai 1 con la sua amatissima rubrica di intrattenimento.