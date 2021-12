Un black dress che più sexy non si può: Dolce & Gabbana veste Melissa Satta e realizza una combo tra tradizione siciliana ed eleganza sfacciata, per un Natale all’insegna del trendy e dello chic.

Impossibile negarlo, Melissa Satta è incantevole con indosso un grande classico, simbolo evergreen di eleganza femminile, il tubino nero.

Quello sfoggiato dalla conduttrice di Sky Sport è firmato Dolce&Gabbana ed è tra i modelli più iconici della storia del mini black dress. Un abito intramontabile ed emblematico: addirittura, la prima stilista a disegnarlo fu Coco Chanel, con l’intento di realizzare qualcosa che facesse sentire ogni donna a proprio agio nel mostrare il corpo.

Un tubino nero non manca in nessun guardaroba, e quest’anno si qualifica come first choice anche per le feste di Natale. E’ un passe-partout senza precedenti, abbinabile a pumps e slimgback per allungare la silhouette e a maglioni oversize o maxi cappotti per smorzarne un po’ l’eleganza. Facilmente adattabile a qualsiasi contesto: l’abito perfetto per il Natale 2021 esiste, ed è il più chic della stagione!

Il tubino nero di Melissa Satta: scegliere Dolce&Gabbana per essere la più sexy delle feste di Natale 2021

Una vestibilità elegante, sinuosa, non volgare: Melissa Satta è l’emblema della bellezza siciliana ed in questo abito Dolce&Gabbana conferma sfacciatamente la sua classe invidiabile.

Il modello è caratterizzato da un corpetto evidente, fasciante, spalline sottili e orlo zigrinato. Questo tubino fa convolare a nozze due tessuti diversi: il satin lucido decorato con ricami geometrici sulla parte anteriore ed interrotto in vita da una fascia stretta che segna la silhouette, e un tessuto semi-trasparente che corre lateralmente lungo i fianchi, arricchito da ricami floreali.

L’abito fascia il corpo fino alle ginocchia: una lunghezza sensuale ed elegante che non passa inosservata.

Melissa Satta ha completato l’outfit con un sandalo alto ton sur ton, allacciato alla caviglia e i capelli raccolti in una coda di cavallo lunga.

Il make up importante e marcato su occhi e labbra conferisce un tocco finale al look per un risultato degno di una femme fatale.

Tanto sexy quanto irresistibile: non possiamo non sfoggiarlo durante le feste di fine anno e lasciare che sia il nostro preferito fino alla Primavera 2022.