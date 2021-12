Terribile schianto frontale sulla strada statale: coppia di coniugi perde la vita

In un terribile incidente frontale sulla strada statale 309 Romea a Codevigo, in provincia di Padova, una coppia di coniugi ha perso la vita.

Spaventoso incidente stradale nel pomeriggio di sabato lungo la Romea all’altezza di Codevigo, in provincia di Padova. Un uomo di 44 anni, forse nel tentativo di saltare la coda formatasi per un sinistro sulla carreggiata, ha invaso la corsia opposta con il suo Suv schiantandosi contro un’altra vettura, su cui viaggiava una coppia di coniugi, un uomo di 51 anni e la moglie 48enne. Nell’impatto i due coniugi hanno perso la vita. Ferito il 44enne che è stato trasportato in ospedale. L’uomo è stato sottoposto alla misura dei domiciliari con l’accusa di duplice omicidio stradale.

Una coppia di coniugi ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 4 dicembre in seguito ad uno schianto frontale avvenuto sulla strada statale 309 Romea nel territorio del comune di Codevigo, comune in provincia di Padova.

Le vittime sono Carlo Cavaleri, di 51 anni, e la moglie 48enne Concetta Bilardi entrambi di origini siciliane ma residenti in provincia di Venezia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riporta la redazione di Fanpage, un 44enne alla guida di un Suv avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, forse nel tentativo di superare la fila creatasi per un sinistro avvenuto sulla carreggiata. In quell’istante sopraggiungeva l’auto sulla quale viaggiava la coppia: uno scontro frontale violentissimo che non ha lasciato scampo ai due coniugi.

Già presenti sul posto, per il precedente incidente, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime. Ferito lievemente il conducente del Suv che è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Anche i carabinieri erano presenti sul posto ed hanno condotto i rilievi di legge. Per il 44enne, scrive Fanpage, che è stato sottoposto agli esami per determinare se fosse alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, sono scattati gli arresti domiciliari con l’accusa di duplice omicidio stradale.