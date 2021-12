“L’unica cosa che vedo è…”, pubblico in delirio per Annalisa. Le FOTO in acqua “fanno paura”

Annalisa è una delle cantanti più apprezzate del web: una delle sue ultime compilation ha fatto tremare il pubblico social. Ve la ricordate?

Il consenso social che Annalisa si è guadagnata nelle ultime settimane non conosce battute d’arresto. Dopo aver sperimentato sulla propria pelle una serie di limitazioni – tra cui l’impossibilità, per oltre un anno, di tenere concerti dal vivo -, la cantante si sta preparando in vista del “Nuda 10 Club”.

Il tour, rimandato a marzo 2022, vedrà l’artista esibirsi all’interno dei più prestigiosi locali d’Italia, con il puro scopo di far divertire e ballare il suo pubblico. Si partirà il 7 marzo con il Fabrique di Milano, per poi chiudere il cerchio presso il Demodé Club di Bari. Nel frattempo, la Scarrone continua a deliziare i suoi followers con compilation bollenti che metterebbero alla prova chiunque. In uno degli ultimi post, la cantante si è decisamente spinta oltre…

Pubblico in delirio per Annalisa. Le FOTO in acqua “fanno paura”

