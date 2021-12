Giulia Stabile ha condiviso su Instagram l’esibizione che è andata in onda domenica durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi

Giulia Stabile è stata la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e da allora non si è più fermata. Ha avuto giusto il tempo di godersi l’estate insieme alla sua famiglia che non ha visto per quasi un anno, poi è tornata a lavoro. Dove? Be’, nel posto migliore: Maria De Filippi ha deciso di assumerla come ballerina professionista per questa ventunesima edizione. Una scelta che ha fatto molto discutere perché in molti la ritengono priva di esperienza, ma la scuola è il posto migliore per poterla fare.

VAI SU SUCCESSIVO PER CONTINUARE A VEDERE

Giulia Stabile, il video dell’esibizione conquista tutti: sempre più brava

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Giulia Salemi, come va davvero con Pierpaolo: “Succede quando meno te lo aspetti”. È tutto vero

Giulia è rinata in questo ruolo. Ha fatto amicizia con tutti i ballerini professionisti che lo scorso anno erano i suoi insegnanti, ogni giorno fa quello che ama di più al mondo e Maria è davvero molto soddisfatta del lavoro che sta svolgendo all’interno della scuola.

Ogni settimana prepara le coreografie per i ballerini all’interno del programma e si esibisce in puntata in occasione della dimostrazione. Anche domenica ha ballato, una coreografia in cui indossava una giacca che ha dovuto togliere dopo pochi secondi dall’inizio dell’esibizione.

Lei che è sempre stata molto in imbarazzo al pensiero di fare queste cose, ha ironizzato sui social: “Il mio rapporto con le giacche è cambiato dopo questa coreografia“.

Oltre al video della esibizione, ha pubblicato anche un filmato delle prove. Giulia non ha molta dimestichezza con i social, ma fa del suo meglio per regalare un po’ di contenuti a chi la segue.