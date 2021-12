Nel corso della puntata dei “Soliti Ignoti”, la nota giornalista ha fatto una rivelazione che ha spiazzato Amadeus: “È un rimedio per il Covid”. Pubblico sconvolto

Nella puntata di oggi, lunedì 6 dicembre, è toccato a Rosanna Cancellieri l’arduo compito di portare a termine la sfida dei “Soliti Ignoti”. La giornalista, celebre per aver fatto parte della redazione del TG3, è attualmente impegnata in tv come opinionista di “Pomeriggio 5”, attività che le permette di coltivare anche la passione per la scrittura.

All’interno del quiz game di Rai 1, la Cancellieri ha offerto il proprio contribuito ad una nobile causa: vincere una somma di denaro da destinare in beneficenza. In apertura di puntata, la giornalista e Amadeus si sono soffermati su una tematica molto cara all’ospite. Le parole di Rosanna hanno fatto calare il gelo in studio: non era mai stata fatta una simile dichiarazione in tv.

“È un rimedio per il Covid!”: Amadeus, la rivelazione dell’ospite ha gelato il conduttore

Prima di dare il via alla gara incentrata sull’identificazione di 8 ignoti, Amadeus ha presentato l’ultimo libro di Rosanna Cancellieri, la concorrente in gara quest’oggi. Si intitola “La dieta fast & relax“, e propone un metodo alternativo attraverso cui mantenersi in forma, senza che questo generi stress o che si debba rinunciare alle occasioni conviviali. La Cancellieri, nel parlare dell’opera, si è mostrata alquanto entusiasta.

“Nel mio libro è presente anche un’intervista ad un’infettivologa, che ha dimostrato quanto una corretta alimentazione possa essere un rimedio per il Covid“: queste le parole della giornalista, che hanno inevitabilmente pietrificato il conduttore. Di fronte all’imbarazzo di Amadeus e dei presenti, Rosanna si è affrettata ad aggiungere: “Nella ripresa post-Covid, come si sa già, una corretta alimentazione è fondamentale“. Il conduttore, che a primo impatto era rimasto a corto di parole, non poteva esimersi dal commentare l’intervento della concorrente.

“Ovviamente, una dieta sana è importante per qualsiasi cosa“, ha replicato il conduttore, prima di dare il via alla gara. Il pubblico, senza dubbio, avrà fatto tesoro dei preziosi consigli forniti dalla giornalista in prima serata.