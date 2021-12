Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta per reati societari e bancarotta. ù

Nelle scorse ore, il numero uno della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato e trasferito in carcere. Il provvedimento, eseguito dai militari della Guardia di Finanza, è stato emesso in seguito ad un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Paola (Cosenza) per reati societari e bancarotta. Nell’inchiesta, secondo quanto riportano i colleghi della redazione di Open, risultano essere coinvolte altre cinque persone, per le quali sono scattati gli arresti domiciliari. Tra queste ci sarebbero la figlia ed il nipote del produttore cinematografico. Non risulta, invece, coinvolta la società blucerchiata.