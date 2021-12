Sangiovanni sarà in gara al Festival della canzone italiana, la reazione di Gilia Stabile, sua fidanzata, ha lasciato i fan senza parole.

Sangiovanni e Giulia Stabile sono ex allievi della scuola di “Amici” di Maria De Filippi, tra i banchi di scuola è nato il loro amore che ancora oggi è forte e solido. I fan li adorano al punto tale di creare pagine fanpage su Instagram.

Abbiamo imparato a conoscere Giulia, una ragazzina introversa, appena ventenne, che nella vita ha dovuto affrontare il bullismo. Grazie ad “Amici”, alla danza che l’accompagna da una vita ma soprattutto grazie al suo fidanzato Sangiovanni, ha acquistato un po’ di fiducia in se stessa ed ora è una ragazza che si ama e si accetta, una ragazza che non vive sotto l’influenza del pensiero altrui, una ragazza che sa di essere speciale.

Giulia esulta per Sangiovanni, la reazione dei fan è inaspettata

Amadeus ha annunciato i big in gara per il prossimo Festival di Sanremo, la notizia è circolata in un batter d’occhio iniziando a creare i primi rumors. Come sempre Sanremo è un argomento che fa gola a molti e l’Italia sta aspettando con ansia di assistere alle prossime esibizioni.

Tra i big in gara al Festival c’è anche Sangiovanni, secondo classificato ad “Amici 20” per la categoria cantanti. Alla notizia, Giulia Stabile, sua ex compagna di classe e fidanzata, ha manifestato il suo entusiasmo commentando la notizia: “Sei sempre stato un big per me”, dice con affetto la ballerina, a queste parole il web si scatena.

Qualcuno risponde: “Ma che dici?…E’ più di un big” commenta una fan pazza di Sangiovanni, si legge ancora “Vai Sangiovanni, faremo il tifo per te”.

Ancora una volta i due fidanzati regalano emozioni ai loro fan che li seguono con interesse. Sono milioni i follower su Instagram, Sangiovanni e Giulia sono una delle coppie più belle del momento.