Serie A, 16^ giornata: le probabili formazioni delle gare in programma oggi

Con i due posticipi, in programma oggi, si chiude la 16^ giornata di Serie A: le probabili formazioni e tutte le informazioni per il Fantacalcio.

Empoli-Udinese e Cagliari-Torino, in programma rispettivamente alle 18:30 e alle 20:45, manderanno in archivio la sedicesima giornata di Serie A ed il turno di Fantacalcio. Grande attesa, dunque, per i fantallenatori in ansia per scoprire l’esito di giornata attraverso il calcolo dei voti di tutte le gare andate in scena nel weekend.

Fantacalcio, 16^ giornata di Serie A: le probabili formazioni dei posticipi

Nel pomeriggio, l’Empoli ospiterà al Castellani l’Udinese, mentre in serata il Cagliari affronterà il Torino tra le mura amiche della Sardegna Arena. Questi i due posticipi in programma oggi che concluderanno la sedicesima giornata di campionato.

I toscani hanno l’occasione di piazzarsi di diritto tra le pretendenti per un posto in Europa. In caso di successo, difatti, l’Empoli potrebbe agganciare il Verona a quota 23 punti a sole quattro lunghezze dal quinto posto. Anche i Granata hanno una grossa occasione, questa sera contro il Cagliari, penultimo in classifica, di fare un grosso passo in avanti. La squadra di Juric ha totalizzato sino ad ora 18 punti e, in caso di successo, si piazzerebbe dietro al Verona superando il Sassuolo.

Vi forniamo di seguito le probabili formazioni delle due partite di oggi.

EMPOLI-UDINESE: lunedì 6 dicembre, ore 18:30

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti.

Indisponibili: –

Ballottaggi: Marchizza 60% – Parisi 40%, Cutrone 55% – Di Francesco 45%, Henderson 60% – Bajrami 40%.

Udinese (4-4-2): Silvestri; Perez, Nuytinck, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Pussetto, Beto.

Indisponibili: Molina, Walace, Becao, Pereyra.

Ballottaggi: Pussetto 60% – Success 40%, Makengo 60% – Jajalo 40%.

CAGLIARI-TORINO: lunedì 6 dicembre, ore 20:45

Cagliari (4-4-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Indisponibili: Walukiewicz, Rog.

Ballottaggi: Grassi 55% – Strootman 45%, Dalbert 65% – Zappa 35%, Bellanova 60% – Caceres 40%.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

Indisponibili: Ansaldi, Djidji, Belotti, Mandragora, Singo, Verdi.

Ballottaggi: Brekalo 60% – Pjaca 40%, Zima 55% – Izzo 45%, Praet 60% – Linetty 40%.

In settimana spazio all’ultima giornata della fase a giorni delle coppe europee che vedrà impegnate sette società italiane, alcune delle quali sono ancora in lotta per un pass al turno successivo.