Serie B, risultati e classifica dopo 16ª giornata di campionato

Si è conclusa la 16ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: i risultati delle partite e la classifica del torneo cadetto.

Con le partite che si sono disputate ieri è terminata la 16ª giornata del campionato di Serie B 2021/22.

Il sedicesimo turno del torneo cadetto si è aperto venerdì 3 dicembre con l’incontro tra Perugia e Vicenza, terminato con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie al gol di Manuel De Luca al 49′.

Nella giornata di sabato 4 dicembre successo esterno della Cremonese sul campo del Cosenza per 0-2. Decisive le reti di Luca Strizzolo al 34′ e di Emanuele Valeri al 52′.

Pareggio tra Frosinone e Ternana per 1-1. Ciociari in vantaggio grazie alla realizzazione di Gabriel Charpentier al 17′. Risposta degli umbri con il gol segnato da Stefano Pettinari al 51′. Gialloblù in dieci uomini per via dell’espulsione di Federico Gatti al 26′.

La SPAL passa tra le mura amiche del Crotone per 1-2. Ospiti avanti al 2′ con la rete di Federico Melchiorri, raddoppio segnato da Marco Mancosu al 49′. Per i calabresi in rete Augustus Kargbo all’88’.

Vittoria di misura del Benevento sul Pordenone per 2-1. Friulani in vantaggio grazie alla realizzazione di Karlo Butic al 52′. I sanniti riescono però a ribaltare il match con i gol di Salvatore Elia al 62′ e di Giuseppe Di Serio al 63′.

Tre punti conquistati dal Lecce sulla Reggina per 2-0. A decidere la sfida sono state le reti di Mario Gargiulo al 27′ e di Zan Majer al 61′.

Nella giornata di domenica 5 dicembre vittoria del Pisa sul campo del Como per 0-1 grazie all’autogol di Filippo Scaglia al 5′.

Pari tra Ascoli e Parma per 0-0. Marchigiani con un uomo in meno dal 90+4′ per via del cartellino rosso ricevuto da Alessandro Salvi.

Vittoria esterna del Monza in casa del Brescia per 0-2. Decisivi i gol di Christian Gytkjaer al 40′ e di José Machin al 55′.

Successo per il Cittadella che ha ottenuto i 3 punti tra le mura amiche dell’Alessandria per 0-1 grazie alla rete di Alessio Vita al 2′.

Serie B, i risultati delle partite della 16ª giornata di campionato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sampdoria, arrestato il presidente Ferrero: inchiesta per reati societari e bancarotta

Perugia-Vicenza 1-0 (49′ De Luca)

Cosenza-Cremonese 0-2 (34′ Strizzolo, 52′ Valeri)

Frosinone-Ternana 1-1 (17′ Charpentier, 51′ Pettinari)

Crotone-SPAL 1-2 (2′ Melchiorri, 49′ Mancosu, 88′ Kargbo)

Benevento-Pordenone 2-1 (53′ Butic, 62′ Elia, 63′ Di Serio)

Lecce-Reggina 2-0 (27′ Gargiulo, 61′ Majer)

Como-Pisa 0-1 (5′ aut. Scaglia)

Ascoli-Parma 0-0

Brescia-Monza 0-2 (40′ Gytkjaer, 55′ Machin)

Alessandria-Cittadella 0-1 (2′ Vita)

La classifica dopo la 16ª giornata del campionato cadetto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Pisa 32

Lecce 31

Brescia 30

Benevento, Monza 28

Cremonese, Ascoli 26

Frosinone, Perugia, Cittadella 25

Ternana, Reggina 22

Como 21

SPAL 20

Parma 19

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza, Pordenone 7