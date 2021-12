“Superlativa” Rosalinda Cannavò bella, ma un dettaglio colpisce tutti FOTO

Rosalinda Cannavò diventa ogni giorno sempre più bella: l’ultimo filmato pubblicato su Instagram ha conquistato tutti. Un dettaglio, però, ha colpito l’attenzione

Rosalinda Cannavò è una attrice, una influencer, ed è uno dei personaggi più seguiti del web da quando lo scorso anno è tornata sotto ai riflettori partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La bella Rosalinda – in arte Adua Del Vesco – è tornata in televisione dopo un periodo molto difficile della sua vita, ed è riuscita a riscuotere un grandissimo successo con il pubblico che l’aveva dimenticata o che ancora non aveva avuto modo di conoscerla. Oggi ha migliaia di followers che la seguono in tutta Italia.

Rosalinda Cannavò sempre più bella: record di likes

Rosalinda ad oggi ha pubblico che la segue con costanza e con passione, ma soprattutto con estrema attenzione. L’ultimo post che ha pubblicato vede la bella Rosalinda in un video in cui da consigli per i regali del Natale che è alle porte. Tutto molto bello e interessante, ma ciò che colpisce l’attenzione dei suoi fans, è il colore dei suoi cambi look: è sempre lo stesso, ovvero il rosa.

“Per caso ti piace il rosa?” le chiedono ironicamente sotto il post. Poi, qualcun altro, oltre a fare le battute ha anche apprezzato proprio gli outfit e le ha chiesto i nomi dei brand. C’è da dire che in qualsiasi colore Rosalinda è di una bellezza mozzafiato, e ogni post che pubblica raggiunge un numero incredibile di likes.

Come nell’ultimo caso: il post che ha pubblicato ha raggiunto tantissimi consensi. E soprattutto dei consigli per i regali di Natale in questo periodo tornano veramente utili.