“Manager dei Beatles” per un giorno Andrea Delogu sfodera una forma fisica da sogno e sorprende i suoi fan con un entusiasmo capace di tutto.

Conduttrice, speaker e protagonista sui social per il suo ruolo di estroversa divulgatrice di significati mai banali, la meravigliosa Andrea Delogu non è di certo pronta ad arrendersi di fronte al primo ostacolo. La celebre scrittrice, nata sotto il segno dei Gemelli, ha dimostrato quest’oggi al suo pubblico di essere in “ottima forma“. E di non aver alcun timore di dimostrarlo nel migliore dei modi.

L’obiettivo? Ci penseranno i suoi stessi fan a definirlo nei dettagli. In queste ore ci si prepara, in maniera del tutto originale, per la prossima “maratona di NY“.

“Accidenti!” Andrea Delogu forme mozzafiato ed agilità a 360°: ha il fisico di una libellula

PER VEDERE “LE FORME DA LIBELLULA” DI ANDREA DELOGU, VAI SU SUCCESSIVO.