Al Bano e Romina di nuovo insieme: la celebre coppia ha fatto gioire i fan con un appuntamento super gradito da tutti

Albano e Romina, una delle coppie storiche della musica italiana e anche dello showbitz. Nella vita privata e sul palco hanno fatto sognare milioni di italiani che ancora oggi, nonostante i due non formano più una coppia, amano vederli insieme.

Certo le occasioni non sono molte, anzi sempre più rare. Sia uno che l’altro parlano inevitabilmente del compagno di una vita ma una reunion tra di loro, soprattutto sul piccolo schermo, è molto difficile.

Proprio Al Bano nel salotto di Silvia Toffanin della sua ex moglie ha detto: “Siamo come fratello e sorella!” mostrando a Romina tutto il suo affetto che non c’entra più con l’amore, quello ormai è tutto per Loredana Lecciso. C’è stato però un evento che ha fatto molto gioire i fan.

Al Bano e Romina di nuovo insieme: il motivo

Al Bano e Romina di nuovo insieme. La coppia ha fatto sognare tutti e alla notizia molti dei loro fan erano increduli. Insieme sì, ma solo sul palco e per una sera. I due cantanti, infatti, nel mese di novembre sono tornati a cantare fianco a fianco, proprio come ai vecchi tempi e come se nulla fosse cambiato.

Sono stati i protagonisti assoluti di un grande evento in Svizzera. Al Kongresshaus Biel a Bienne sono stati accolti da una folla gremita di gente che li ha applauditi e osannati. I fan alla diffusione della notizia erano increduli, eppure è stato tutto vero.

Al Bano e Romina non si vedevano insieme da un po’ di tempo, complice anche la pandemia che ha bloccato tutto e l’impegno del cantante di Cellino San Marco a “Ballando con le stelle”.

Nel break della sua partecipazione al talent di Milly Carlucci ne ha approfittato per fare un regalo prezioso a tutti i fan e come ha mostrato Romina in una Instagram Story su Instagram, l’appuntamento musicale è stato sold out.