“Amici 2021”, Maria De Filippi fa piangere un’allieva della scuola: da non credere. Motivo assurdo

La regina della tv avrebbe fatto disperare una ballerina professionista della scuola di Canale 5, lo “scivolone” ha destato preoccupazione.

In questi anni le emozioni che il programma di Canale 5 sta regalando al pubblico a casa sono sempre maggiori. Ogni puntata ed ogni stagione è diversa da quella precedente, i ragazzi impegnati nel programma stanno portando un grande contributo emotivo alla crescita del talent che ormai è uno degli appuntamenti più seguiti anche da classi generazionali molto diverse.

Merito di tutto ciò soprattutto l’estro della regina della tv privata che grazie al suo piglio estroso e la sua empatia riesce sempre a dare una spinta alla buona riuscita delle sue trasmissioni dove non è mai presenza attiva ma un occhio vigile che osserva con attenzione.

Queen Mary però in queste ore è al centro della cronaca per un episodio accaduto proprio all’interno di “Amici”: avrebbe infatti fatto piangere una ballerina professionista. Ma cos’è accaduto?

Maria De Filippi sotto accusa: la ballerina disperata dopo aver parlato con lei

Questo è avvenuto nel daytime del talent durante la lezione di staging della new entry cantante Aisha con le ballerine professioniste Francesca Tocca e Giulia Pauselli. La lezione non si è svolta in aula ma sul palco per far percepire alla giovane una maggiore sicurezza di sé.

Aisha però ha dimostrato subito di avere vergogna a mostrare il suo corpo, così Tocca le ha rivelato: “Ti capisco. Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi ma che magari vedi solo tu. Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa. Ed è peggio. Per superare quell’ostacolo lì la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare”.

Anche Maria ha deciso quindi di collegarsi in sala prove per supportarla durante il pianto e per ribadire che anche Francesca nonostante il corpo perfetto a volte prova le stesse insicurezze che ogni ballerina può avere. Sentendo queste parole la ballerina si è girata di spalle e ha iniziato a sua volta a piangere.

Maria dopo essersi accorta dello sfogo, prima si è accertata che tutto andasse bene e poi le ha sussurrato: “Era importante che lei capisse che non appartiene solo a lei!”. Un altro gesto di forte legame che la conduttrice ha con i suoi ragazzi e che giorno dopo giorno diventa sempre più stretto e palpabile anche da casa.