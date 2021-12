Belen Rodriguez nel mirino del web: quello che ha fatto con Luna Marì ha sollevato aspre critiche nei suoi confronti

Belen Rodriguez non smette mai di essere al centro del dibattito degli utenti del web. La crisi amorosa con Antonino Spinalbese la chiama continuamente in causa, i suoi scatti e le sue pose molto sensuali anche, ma come più volte è successo nel corso della sua lunga carriera, non mancano nemmeno le critiche.

È successo di nuovo, nel corso della giornata di ieri. La showgirl argentina è stata sommersa dalle critiche per via di un particolare che riguarda la piccola Luna Marì. Lei non se ne è accorta ed il web si è ribellato con commenti poco carini.

Belen Rodriguez, buongiorno turbolento sul web

Il dettaglio sgradevole che riguarda la sua piccola di Belen Rodriguez ha fatto rivoltare gli utenti di mezza Italia. Nella giornata di ieri, infatti, la mamma bis ha mostrato un momento della sua giornata.

Ancora a letto con i suoi piccoli, Santiago non ha voglia di svegliarsi e alzarsi e resta tra le coperte a dormire. Luna Marì, invece, è sveglia e attiva, sorride alla vista della mamma e muove le gambette.

“Buongiorno senorita!” le dice Belen ma gli utenti del web le urlano contro. Intenta a fare le Stories su Instagram non si è accorta che la piccola ha il pannolino tutto sporco e va cambiato assolutamente.

Il dettaglio non è passato inosservato ai follower dell’ex di Stefano De Martino che hanno fatto subito partire le critiche. Una mamma poca attenta, “Povera piccina”, hanno tuonato alcuni e c’è chi sottolinea che pur di apparire non ci si ferma davanti a nulla.

Non c’è più un po’ di pudore nemmeno nei confronti dei bambini. “Hanno perso il senso della misura” ha tuonato qualcuno.

C’è però chi difende Belen e da mamma ammette: “Ma dai, sarà capitato a tutti una volta”. È la blogger Deianira Marzano che ha preso le parti della showgirl spiegando che non è successo poi nulla di così grave.