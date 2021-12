Benessere a tavola: 5 motivi per servire più spesso il tofu

Conosciuto anche come caglio di semi, il tofu è un alimento ricco di proprietà nutritive per il corpo: scopriamone 5.

Consumato da secoli in Asia, il tofu è prodotto dalla cagliatura del latte di soia. Ricco di proteine vegetali, questa specie di formaggio vegetale è ottenuta mediante la cagliatura del latte di soia e della pressatura del risultato in blocchi con metodi e strumenti appositi. si presta in numerose ricette in virtù del suo sapore leggero e delicato. Scopriamo insieme 5 benefici per iniziare a servirlo più spesso a tavola.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: 10 alimenti prebiotici amici della flora intestinale

Tofu a tavola: 5 benefici che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IT的廚房生活 (@ijustcookit)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: 4 consigli per sbucciare le cipolle senza piangere

rinforza i capelli: questa miscela morbida e biancastra rinforza la fibra capillare. Difatti il tofu è un’ottima fonte di proteine; fornisce pertanto la cheratina, la materia prima della struttura del capello. Nello specifico, una porzione di tofu da 100 grammi contiene circa 16 grammi di proteine: un perfetto sostituto vegetale della carne.

questa miscela morbida e biancastra rinforza la fibra capillare. Difatti il tofu è un’ottima fonte di proteine; fornisce pertanto la cheratina, la materia prima della struttura del capello. Nello specifico, una porzione di tofu da 100 grammi contiene circa 16 grammi di proteine: un perfetto sostituto vegetale della carne. ottimo alleato della linea: un altro grande vantaggio del tofu: aiuta a mantenere la linea grazie al suo elevato apporto di proteine ​​vegetali, che favoriscono l’aumento del senso di sazietà. Inoltre è digeribile, povero di grassi saturi e contiene pochi carboidrati, il che lo rende un prodotto moderatamente calorico (120 calorie per 100 grammi).

un altro grande vantaggio del tofu: aiuta a mantenere la linea grazie al suo elevato apporto di proteine ​​vegetali, che favoriscono l’aumento del senso di sazietà. Inoltre è digeribile, povero di grassi saturi e contiene pochi carboidrati, il che lo rende un prodotto moderatamente calorico (120 calorie per 100 grammi). nemico dell’anemia: se soffri di anemia da carenza di ferro, il rimedio è pronto in tavola: si chiama tofu. 100 g contengono circa 5 mg di ferro. Minerale, essenziale per l’organismo, partecipa alla produzione dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno nel sangue, ma anche della mioglobina, una proteina coinvolta nell’immagazzinamento dell’ossigeno. Nota che il tofu è anche una buona fonte di calcio e magnesio.

se soffri di anemia da carenza di ferro, il rimedio è pronto in tavola: si chiama tofu. 100 g contengono circa 5 mg di ferro. Minerale, essenziale per l’organismo, partecipa alla produzione dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno nel sangue, ma anche della mioglobina, una proteina coinvolta nell’immagazzinamento dell’ossigeno. Nota che il tofu è anche una buona fonte di calcio e magnesio. amico dell’intestino: alimento consigliato alle persone che soffrono di stitichezza. Ricca fonte di fibre, sostanze che favoriscono l’assimilazione delle vitamine, il tofu è noto per la lotta contro la stipsi. Tra le vitamine più importanti del tofu di ricorda la vitamina A, con il suo brillante principio attivo sulla pelle; seguita da vitamina B e D, essenziali per la mineralizzazione ossea, ed E, che ha una funzione antiossidante.