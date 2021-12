Logomania e colore candido: a casa di Chiara Ferragni si prospetta un Natale dal sapore dolce, caldo, morbido e assolutamente in linea con le tendenze moda Inverno 2021. Qual’è l’ultimo segreto svelato?

La star di Instagram ci insegna, prima di tutto, che la logomania non era sparita davvero. Ebbene sì, Chiara Ferragni conquista i suoi followers con la dolcezza di un maglione tendenza Inverno 2021 che non nasconde certo il suo brand: Dior.

Le temperature scendono in picchiata e l’inverno è ormai alle porte. In che modo l’influencer ci insegna ad affrontarlo pur restando in linea con le tendenze moda? Il suo segreto è un maglione dalla nuance molto delicata sui toni del grigio, che sfoggia orgogliosamente dal terrazzo di casa sua con Milano che fa da sfondo.

La moda viene, la moda va. E la maglieria sembra proprio essere tornata a conquistare lo street style aggiudicandosi un ruolo preferenziale che verrà portato avanti dal mondo del fashion fino alle collezioni della Primavera 2022.

Parliamo di un loungewear soffice, caldo e dalle mille sfumature, adattabile ad ogni stile: seguiamo la Ferragni a casa sua e scopriamo in che modo il maglione Dior sarà il capo perfetto per raccontare le nostre storie il giorno di Natale.

Un maglione Dior per un Natale soffice, caldo, dolce e candido: Chiara Ferragni svela i segreti delle tendenze moda Inverno 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Diverse tonalità di grigio che si fondono in un’unica sfumatura, fasce orizzontali che riproducono il logo e donano vita al maglione, scollo a U e polsini ed orlo a costine: il modello indossato da Chiara Ferragni è realizzato in cachemire e lana mouliné per mantenere caldo anche con le temperature più basse.

Leggi anche -> Melissa Satta, super sexy con il tubino nero Dolce & Gabbana: l’outfit perfetto per un Natale chic!

Indossarlo è facilissimo. E’ perfetto sotto blazer oversize e anche sopra pantaloni più ampi per un effetto finale moderno e confortevole. Per concludere, maxi cappotto con cintura in vita, mantenendoci sui toni chiari ed ecco un look comodo, morbido, caldo e 100% in linea con le tendenze di stagione.

Semplice e a prova d’inverno. Seguendo Chiara Ferragni, come si potrà non essere le più trendy durante il pranzo di Natale?