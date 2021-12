Il sindaco di Fallo, comune in provincia di Chieti, è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato colto da un malore mentre era in Municipio. Inutili i soccorsi.

Lutto nel comune di Fallo, in provincia di Chieti. Nel pomeriggio di ieri, il sindaco è stato ritrovato privo di vita all’interno del suo ufficio in Municipio. A lanciare l’allarme, una signora delle pulizie che ha trovato il primo cittadino esanime riverso sulla propria scrivania. Tempestivo l’intervento del personale sanitario del 118, ma ormai non c’era più nulla da fare. Intervenuti presso il Municipio anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Chieti, colto da un malore improvviso in Municipio: muore il sindaco di Fallo, aveva 55 anni

Stroncato da un malore mentre si trovava nel suo ufficio in Municipio. È morto così nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 dicembre, Alfredo Pierpaolo Salerno, 55enne sindaco di Fallo, piccolo comune in provincia di Chieti.

A lanciare l’allarme, come scrive la redazione de Il Mattino, una signora delle pulizie che, sentendo dei lamenti, è corsa nell’ufficio del primo cittadino. Qui la drammatica scoperta: il 55enne riverso esanime sulla propria scrivania.

Dopo la segnalazione, in Municipio è arrivata l’equipe medica del 118. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, ma dopo svariati tentativi, alla fine si sono arresi appurandone il decesso, sopraggiunto per un malore, probabilmente un infarto fulminante.

Insieme ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lanciano ed i colleghi della stazione di Quadri per gli accertamenti del caso. La salma, scrivono i colleghi della redazione del quotidiano Il Mattino, è stata trasferita presso l’ospedale di Chieti, dove verrà effettuato, su disposizione della Procura, un esame cadaverico esterno.



La morte di Salerno, eletto nel 2018, ha gettato nello sconforto l’intera comunità del piccolo centro. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia, tra cui quello dell’Amministrazione comunale di Fallo, pubblicato sulla pagina Facebook del comune.