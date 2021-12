“Spettacolare” Dayane Mello, il fondoschiena in primo piano fa perdere la testa: è proprio lì che batte il sole. La FOTO accende la fantasia del web

Dayane Mello, la splendida modella brasiliana in uno scatto da boom di like. Commenti da tutto il mondo, un successo incredibile.

Dayane Mello, la bellissima modella brasiliana dal fascino conturbante è apprezzatissima in Italia. Sotto ogni suo post, i commenti sono in tantissime lingue; non solo in portoghese – sua lingua madre – ma in spagnolo, in inglese e numerosi quelli in italiano dove i fans chiedono alla loro beniamina di tornare nel Belpaese.

La Mello infatti ha partecipato a diversi show e reality made in Italy, per ultimo il “Grande Fratello VIP” che l’ha resa ancora più popolare. Un fisico perfetto, uno sguardo che cattura, Dayane è reduce dell’ultima esperienza brasiliana, “La Fazenda”; proprio 12 ore fa in un lungo post dedicato alla sua partecipazione al reality.

Dayane Mello, i fans non smettono di guardarlo: fondoschiena perfetto

