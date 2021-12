Cristian De Sica l’ha combinata grossa, la regina della televisione, Maria De Filippi ha cercato di riparare ma il pubblico ha capito tutto.

Cristian De Sica, figlio del grandioso Vittorio, proprio come il papà ha seguito la strada del cinema. Spiritoso, intraprendente, esilarante, con i suoi film ha fatto morire dal ridere milioni di italiani. Ogni anno, specie a Natale, i cinepanettoni erano il momento più atteso delle festività. Insieme a Massimo Boldi, De Sica è una pietra miliare del grande schermo.

Nella sua vita ha fatto tanta gavetta, oggi è uno show man completo e può essere considerato come un valore aggiunto per il nostro paese.

De Sica l’ha fatta grossa, non doveva succedere

Cristian De Sica è uno dei giudici del programma “Tale e Quale show”, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, nelle varie trasmissioni diversi vip in gara devono imitare, non solo nella voce ma anche nelle fattezze, cantanti famosi di tutto il mondo.

Proprio come per “Tale e Quale”, De Sica è stato invitato in veste di giudice ad “Amici 21”, programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, appena entra in studio accade l’irreparabile. Il programma come sempre viene trasmesso in diretta, quindi nessuno ha potuto rimediare a nulla se non la padrona di casa, ma ormai era troppo tardi.

De Sica ha paragonato i due talent: “Qui sono bravi, a Tale e Quale Show erano tutti cani quando facevo il giudice”. Maria presa alla sprovvista ma professionale, cade in piedi dicendo: “Questo non lo devi dire, perché lì c’erano concorrenti che fanno un altro lavoro”.

Per un attimo è calato il gelo in studio ma poi tutti hanno riso per la battuta. Ancora una volta la De Filippi si è rivelata una garanzia. Il pubblico la ama così come ama i suoi programmi.

Tutto è ben quel che finisce bene quindi, a parte la gaffe di De Sica il programma è filato liscio come l’olio.