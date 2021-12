Eleonora Daniele divide il mondo di Instagram. Lo scatto con il volto di “Ballando” non è gradito da tutti. Ecco perché

Eleonora Daniele è uno dei volti amatissimi di mamma Rai. La giornalista ogni giorno riscuote un grande successo con il suo ormai storico programma “Storie Italiane”. Tanta cronaca, storie appunto, di gente comune e non solo. Qualche volta però c’è anche spazio per lo spettacolo.

È quello che è successo qualche giorno fa quando la Daniele ha ospitato in studio una sua amica e grande protagonista di “Ballando con le stelle”. Per celebrare questo momento anche un selfie ricordo arrivato direttamente sul profilo Instagram della giornalista.

Un vero evento dal momento che lei non è una che pubblica assiduamente. Il confronto però tra le due è stato drastico e il pubblico è insorto.

Eleonora Daniele massacrata su Instagram: ecco perché

Eleonora Daniele ha ospitato nella sua trasmissione Sabrina Salerno, una vera star degli anni Ottanta, amatissima su Instagram e ora anche sul piccolo schermo grazie all’esperienza di “Ballando con le stelle”.

Per celebrare il momento, dopo l’intervista nel corso della puntata, arriva una bella foto. Per fare un grande in bocca al lupo all’amica, la conduttrice di “Storie Italiane” ha postato il loro selfie su Instagram. I due volti vicini, sorridenti e pieni di gioia. Le due donne ed amiche appaiono così nello scatto condiviso dalla Daniele.

Ma per alcuni utenti c’è qualcosa che non va. Il confronto tra le due non regge, la differenza d’età è notevole, ma nonostante la Salerno sia molto più grande della Daniele dimostra, per alcuni, la metà dei suoi anni.

“Qui la Daniele sembra un’anziana confronto alla Salerno” parte il primissimo commento. “E neanche fa niente per essere più moderna! Una nonna” tuona un secondo. Poi c’è anche chi esagera un po’ definendo la giornalista con parole poco carine.

“Un po’ di eleganza no? E sono stato buono!” solleva la polemica un altro. “Guardiamo la Salerno…un altro pianeta vah” rincara la dose un ulteriore utente.

Insomma per molti il confronto non regge, anzi non è minimamente da fare ma c’è anche chi difende la Daniele e dice: “Ma che cattiveria gratuita! @eleonora_daniele_official è bella, elegante e soprattutto naturale! Basta con queste cattiverie!!😮”.