“Stiamo esagerando”, Barbara D’Urso sconvolta a “Pomeriggio 5”. La lite prende una piega inaspettata

La vicenda di Flavia Vento continua a tenere banco all’interno dello studio di “Pomeriggio 5”. Gli ultimi aggiornamenti hanno sconvolto Barbara D’Urso

La finta love story tra Flavia Vento e Tom Cruise continua ad appassionare i telespettatori di “Pomeriggio 5“. La showgirl, vittima di una truffa amorosa, sostiene di aver chattato per svariati mesi con una persona che si spacciava per Tom Cruise. La Vento, che ha voluto raccontare l’episodio ai microfoni della D’Urso, appare ancora molto scossa per quanto le è accaduto.

Sono in molti, tuttavia, a mettere in discussione la buona fede di Flavia. Secondo gli opinionisti di “Pomeriggio 5”, infatti, la Vento avrebbe inventato questa conversazione virtuale con Tom Cruise per guadagnarsi l’attenzione dei riflettori. Il tema, ancora caldo, ha scatenato un dibattito accesissimo durante la puntata odierna della trasmissione. Nel giro di pochi minuti, lo studio è divenuto un vero e proprio campo di battaglia.

Barbara D’Urso sconvolta a “Pomeriggio 5”. La lite prende una piega inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci è una bellezza intramontabile. Apre tutto, i fan impazziscono – FOTO

Quest’oggi, a “Pomeriggio 5“, Barbara D’Urso si è nuovamente collegata con Flavia Vento e Turchese Baracchi, per chiarire la questione inerente alla chat tra la showgirl e Tom Cruise. Flavia, che sarebbe stata ingannata da qualcuno che si spacciava per il noto attore, sostiene di aver intrattenuto una conversazione virtuale che è proseguita per mesi e mesi. “Lei dice di essere stata truffata, ma qualcuno pensa che abbia inventato la storia, perché si è rifiutata di chiamare Tom Cruise in diretta“: queste le parole con cui Barbara ha introdotto il tema.

Gli ospiti di “Pomeriggio 5”, nell’immediato, si sono scagliati contro la diretta interessata, non lasciandole via di scampo. In particolare, Mauro Coruzzi è parso piuttosto seccato dall’argomento: “L’unica vittima qui è Tom Cruise. Io non credo alla Vento, truccare le chat è un’operazione semplicissima“. Anche gli altri analisti, pur con termini meno severi rispetto a quelli di Coruzzi, hanno criticato l’ingenuità della showgirl. “Dai, ma come si può pensare che Tom Cruise scriva ad un’attrice italiana, peraltro neanche troppo famosa?“: questa la stoccata della giornalista Barbara Alberti.

A fronte del caos che si era venuto a creare in studio, Barbara D’Urso ha cercato di riportare i toni ad una condizione di normalità. “Ovviamente inventarsi una truffa è una cosa gravissima” – ha constatato la conduttrice, per poi aggiungere – “Io credo alla buona fede di Flavia“. La Vento, dopo essere stata chiamata in causa dalla D’Urso, ha deciso di esprimersi in merito alla questione: “Le persone possono pensare quello che vogliono, ma ci sono le mie amiche che possono testimoniare. Non capisco perché i tuoi ospiti continuano ad insinuare certe cose“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, il cavaliere smaschera e umilia Tina Cipollari. Lei impazzisce

Una lite a dir poco furiosa, quella a cui i telespettatori di “Pomeriggio 5” hanno dovuto assistere. Gli analisti, non disposti a credere alle parole di Flavia, l’hanno apostrofata con gli appellativi peggiori. Ad un certo punto, Candida Morvillo è dovuta intervenire per placare gli animi: “Stiamo esagerando, ora basta!“.