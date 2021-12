Fabrizio Frizzi, sconvolgente verità sul conduttore: “Sospettavo di lui e avevo ragione”. Nessuno ne parla

Fabrizio Frizzi, emerge una sconvolgente verità sul conduttore: “Sospettavo di lui e avevo ragione”. A parlare è qualcuno di inaspettato

Rassegnarsi alla morte di Fabrizio Frizzi è un’operazione che la maggior parte dei telespettatori non è ancora in grado di fare. Il conduttore di Rai 1, che ha lasciato la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella, era stimato e rispettato da tutti i suoi colleghi dello spettacolo. Allo stesso tempo, Frizzi si era fatto apprezzare dal pubblico della tv, che ne ha sempre lodato la generosità e la bontà d’animo. Solo di recente, è emersa una verità sul presentatore che in pochi conoscevano: la stessa Carlotta Mantovan non ne aveva mai parlato.

Fabrizio Frizzi, sconvolgente verità sul conduttore: “Sospettavo di lui e avevo ragione”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Harry su tutte le furie: ennesimo allontanamento dalla Royal Family. Pesante scandalo

Il pubblico di Rai 1, in passato, ha avuto modo di apprezzare la disponibilità e la dolcezza di Fabrizio Frizzi, grazie alle innumerevoli trasmissioni da lui condotte. Un episodio della vita del presentatore, tuttavia, è emblematico e significativo da questo punto di vista. Si tratta di un atto di estrema generosità che Frizzi ha compiuto nei confronti di una giovane donna, di nome Valeria Favorito. Né Frizzi né sua moglie Carlotta ne avevano mai parlato apertamente.

Nel 2000, Valeria aveva solamente 11 anni ed era affetta da leucemia. Grazie ad una donazione di midollo osseo, la bambina riuscì a superare l’orribile malattia che l’aveva colpita, pur non potendo conoscere il nome del suo donatore. Queste le parole che la Favorito – che attualmente ha 30 anni – aveva pronunciato a ridosso della morte di Frizzi: “All’epoca mi dissero che era una persona famosa. Sospettavo di lui e alla fine ho avuto ragione“.

Valeria, in seguito, aveva deciso di raggiungere il conduttore in occasione della Partita del Cuore, durante la quale lo aveva conosciuto e ringraziato personalmente. “Il mio fratellone“: così la giovane, tre anni e mezzo fa, aveva ricordato il conduttore appena scomparso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Katia Ricciarelli la confessione al GF Vip: “Con Pippo l’ho fatto diverse volte”

Un gesto nobile e di pura generosità, che sottolinea per l’ennesima volta la straordinarietà di Fabrizio. Il conduttore, nonostante il tempo sembri scorrere velocemente, non verrà mai dimenticato dal suo affezionato pubblico.