La showgirl Flavia Vento è entrata a far parte di Scientology, per l’organizzazione ha sacrificato una cosa da 11 anni

Flavia Vento fa parte dell’organizzazione statunitense Scientology, in molti sapranno che star famose internazionali come Tom Cruise, Nicole Kidman e tante altre ne hanno fatto parte e tutt’ora ne fanno parte. Si tratta di un’organizzazione che segue le credenze di L.Ron Hubbard, alcune di queste sono molto severe e Flavia Vento ne sa qualcosa.

Flavia Vento ci ha rinunciato per 11 anni a causa di Scientology

La showgirl romana, Flavia Vento ha raccontato la sua storia con Scientology. Di recente è capitato spesso che la showgirl parlasse della sua castità durata ben 11 anni. Ha quindi rivelato che la natura di questa scelta è nata proprio dall’organizzazione a cui è iscritta, che gliel’ha imposta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Melissa Satta, super sexy con il tubino nero Dolce & Gabbana: l’outfit perfetto per un Natale chic!

Lei però ne parla molto bene di Scientology, smentendo in ogni modo che si tratti di una setta negativa e pericolosa. Come invece è stata definita più di una volta. Ha rivelato di essersi iscritta per seguire delle lezioni per migliorarsi e sistemare la sua sicurezza interiore.

Ha raccontato di essersi sottoposta ad un test della personalità che si è rivelato utile e veritiero. Ha spiegato che ha appreso di avere due menti distinte dove sono immagazzinati i traumi dell’infanzia e grazie alla tecnica di Scientology però si possono rimuovere.

Sulla sessualità invece ha rivelato di non avere relazioni dal 2010 perché non ne sente in bisogno essendo lei molto spirituale. Prega per sette ore al giorno e si ritiene asessuata. Tuttavia ha dichiarato recentemente di aver chattato con un uomo che si faceva passare per Tom Cruise, dopo averlo scoperto però è rimasto in lei il desiderio di conoscere quello vero e quindi per lui forse sarebbe disposta ad interrompere l’astinenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alessia Marcuzzi:”Non riesco a farne a meno, mi piace troppo”. Dopo la tv le priorità sono altre, la confessione lascia senza parole

In quest’ultimo periodo la Vento è apparsa in vari reality, “all’Isola dei famosi”, che ha però abbandonato dopo 10 giorni e al “Grande Fratello Vip” che anche in questo caso ha abbandonato dopo 24 ore. Appare molto confusa come personalità la Vento e sembra non avere una chiara via da seguire. Tuttavia la sua appartenenza a Scientology pare essere per lei una cosa fondamentale e positiva.